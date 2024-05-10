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"Может произойти незаметно": в Финляндии назвали главный путь к миру в Украине

Юлия Закрепа
10 мая 2024, 12:59
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Президент Финляндии назвал "необратимым" процессом перспективы вступления Украины в НАТО.
'Может произойти незаметно': в Финляндии назвали главный путь к миру в Украине
Когда в Укране наступит мир / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 38 отдельная бригада морской пехоты

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о главных условиях мира в Украине и что для этого нужно в первую очередь.

"Нужно с чего-то начинать путь к миру. После разговора с Зеленским у меня появилось ощущение, что существует искреннее стремление к миру", - отметил Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он отметил, что украинский президент пригласил лидеров ряда стран на саммит мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. Стубб выразил надежду, что участие в мероприятии примет "как можно больше глав государств и правительств и что состоится встреча с Россией"

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"Это также может произойти незаметно", - подчеркнул лидер Финляндии и добавил, что сейчас "единственный путь к миру лежит через поле боя".

Также он назвал "необратимым" процессом перспективы вступления Украины в НАТО.

Кто такой Александр Стубб?

Кай-Йоран Александр Стубб - финский и европейский государственный деятель, дипломат. Президент Финляндии с 1 марта 2024 года, бывший Премьер-министр Финляндии. В 2008 - 2011 годах был министром иностранных дел Финляндии, пишет Википедия.

Мирные переговоры: что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным. Президент отметил, что Украина продвигает свою "формулу мира" и собирает мировые саммиты без участия РФ, чтобы Москва этот план "не заблокировала".

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, при каких условиях возможны переговоры с РФ. Чтобы переговоры состоялись, Путин должен показать, что он готов вести диалог в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Полномасштабная война против Украины стала для страны-агрессора России стратегическим фиаско.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной. Москва не отвергает предложение о переговорах по завершению войны, однако сразу отметил, что в Украине и странах Запада "не с кем разговаривать".

Тарас Загородний рассказал, зачем Путин хочет остановить войну. Все мирные инициативы России направлены на то, чтобы сорвать поставки военной помощи Украине, перевооружиться и снова напасть, считает военный эксперт.

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