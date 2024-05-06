Лавров выдвинул условие для мирных переговоров с Украиной

Министр иностранных дел страны-агрессора раскритиковал проведение "Глобального саммита мира" в Швейцарии.

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Россия не будет вести переговоры на основе "формулы мира", заявил Сергей Лавров / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет вести переговоры на основе "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, она "русофобская и иллюзорная".

В интервью журналисту боснийско-сербского телеканала АТВ Лавров заявил, что Москва не исключает предложение о переговорах о завершении войны, однако сразу подчеркнул, что в Украине и странах Запада "не с кем разговаривать". В то же время он напомнил о "мирных" инициативах Китая, ЮАР и Бразилии.

Также Лавров раскритиковал проведение "Глобального саммита мира" в Швейцарии.

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"Швейцарская Конфедерация уже давно не нейтральное государство. Она в первых рядах поддерживающих и вооружающих киевский режим. Это государство занимает самую жесткую позицию по отношению к России, в частности в плане введения новых санкций", — заявил Лавров.

Также он утверждает, что встреча в Швейцарии якобы будет базироваться на "откровенно иллюзорной и русофобской" украинской формуле мира.

Формула мира Зеленского Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий. Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года. "Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта: полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;

полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей. Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию. "Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - последние новости

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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