Зачем Путин хочет остановить войну: эксперт назвал условие для переговоров

Любые мирные инициативы России главной целью подразумевают срыв помощи Украине, считает Тарас Загородний.

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Тарас Загородний назвал главную цель "мирных инициатив" Кремля / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Все мирные инициативы России направлены на то, чтобы сорвать поставки военной помощи Украине, перевооружиться и на снова напасть. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается остановить войну на своих условиях - "то есть убедить Украину признать аннексию территорий, которые россияне уже вписали в свою конституцию, перегруппироваться и вновь напасть на Украину, чтобы впоследствии потребовать от нее нейтралитета, разоружения и т.д".

"Надо понимать, что любые мирные инициативы России главной целью подразумевают срыв помощи Украине. То есть россияне хотят вернуться в 2014 год, когда Украине де-факто объявили эмбарго на поставки вооружения. То же самое Россия пытается провернуть и сейчас", - сказал Загордний. видео дня

По мнению эксперта, ни о каких переговорах с Россией речи быть не может, пока страна-агрессор не получит существенный удар либо по своей нефтегазовой инфраструктуре, либо военное поражение.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Мирные переговоры с Россией

Российский диктатор Владимир Путин заговорил о переговорах с Украиной. В ISW напомнили, что российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии инициатив мирных переговоров. Аналитики отметили, что в Москве усилили риторику о мирных переговорах.

Глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что РФ не будет вести переговоры на основе "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, она "русофобская и иллюзорная".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным. Сейчас Украина продвигает свою "формулу мира" и собирает мировые саммиты без участия РФ, чтобы Москва этот план "не заблокировала". Украина готова к переговорам, но не с Россией, поскольку Путин их на самом деле не хочет, заявил Зеленский.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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