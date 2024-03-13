Путин отреагировал на вступление Финляндии в НАТО и пригрозил 'поражением'

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин заявил, что ему непонятно решение соседней Финляндии стать членом НАТО и даже пригрозил установить на границе российские системы поражения.
Путин заявил, что Россия и Финляндия имели "идеальные отношения". Мол, именно поэтому он "не понимает", почему в Хельсинки после начала полномасштабной войны против Украины решили избавиться от нейтралитета и взяли курс на вступление в Североатлантический Альянс.
"У нас и войск там не было, мы все войска оттуда забрали, с финской границы. Зачем они это сделали? По-моему, чисто из политических соображений. Наверное, очень хотелось быть членами западного клуба под каким-то "зонтиком", - высказался Путин в интервью российским пропагандистам.видео дня
Вступление страны в НАТО он назвал "бессмысленным шагом" для интересов Финляндии. Поэтому диктатор пригрозил усилением границы между двумя странами.
"У нас не было там войск, теперь будут. Не было систем поражения, теперь появятся", - заявил российский президент.
Напомним, что в России разразились угрозой в адрес Финляндии. Россия усилила агрессивную риторику в адрес Финляндии, которая решительно вступила в НАТО на фоне развязанной Москвой полномасштабной войны против Украины.
ФСБ толпами шлет мигрантов к границе с Финляндией. Российская ФСБ контролирует поток нелегальных мигрантов, ищущих убежище в Евросоюзе и намеренно его направляет к финской границе. Контроль за трафиком мигрантов начинается, как только беженцы прилетают в Россию.
Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, стремящихся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.
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