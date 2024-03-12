Эрдоган ждет встречи с Путиным: сделал заявление по переговорам с Украиной

Путин намерен прилететь к Эрдогану после "выборов" в марте 2024 года.

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Эрдоган контактирует с Путиным / Коллаж Главреда, фото: ОП, скриншот

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, однако считает неправильным, что Россия не будет представлена в "мирных планах" Украины. Эрдогана цитирует Reuters.

"Выражая нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, мы уже сказали, что мирные планы без участия России не дадут никаких результатов", - сказал он, имея в виду запланированный украинский мирный саммит в Швейцарии в конце этого года.

Эрдоган заверил, что Анкара будет продолжать работать над восстановлением Черноморского зернового соглашения, заключенного между Москвой и Киевом и ООН.

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"Мы работаем над восстановлением безопасности судоходства в Черном море и обеспечением безопасной торговли зерном. Мы считаем, что следует избегать шагов, которые приведут к обострению конфликтов в регионе, которые также распространятся на НАТО", - добавил он.

Визит Путина в Турцию должен состояться после так называемых выборов в стране-агрессоре в марте 2024 года.

Формула мира Зеленского Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем. Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.



Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Путин не готов к переговорам "на равных"

Несмотря на то, что российские чиновники на всех публичных площадках разносят сплетни о якобы готовности сесть за стол переговоров с Украиной, Кремль во главе с Путиным не готов ни к каким компромиссам и уступкам и преследует цель захвата всей Украины.

"Россия пока не достигла целей "спецоперации", потому что одна из них - это денацификация, что означает запрет всевозможных неонацистских движений", - заявил российский диктатор в интервью Такеру Карлсону.

В ОП, как и сам Владимир Зеленский, неоднократно подчеркивали, чем опасен "мир" на условиях Путина.

Следующей целью для оккупации России может быть одна из стран Балтии, считают аналитики, и с ними соглашаются сами представители правительств этих стран. Тогда как французский президент Эммануэль Макрон с "миролюбивой" риторики перешел к "воинственной" - одним из первых предложив ввести в Украину войска в случае наступления России на Киев или Одессу.

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