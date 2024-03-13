Свержение Путина и захват Москвы: Пономарев раскрыл сценарий смены власти в РФ

Для того, чтобы сменить власть в Москве, достаточно 20 тысяч человек, говорит Илья Пономарев.

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Российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев прокомментировал новый рейд ополченцев в приграничных областях России.

По его мнению, для захвата Москвы и свержения режима Путина нужно гораздо меньше людей, чем может показаться на первый взгляд. Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

Он обратил внимание на то, что даже если в РФ 1% от настроенных антипутински россиян присоединился бы к рядам Легиона "Свобода России" или РДК, или других, "то это будет кардинальное изменение ситуации".

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"Ибо для того, чтобы сменить власть в Москве, достаточно 20 тысяч человек. Нам нужно просто создать свой ЧВК "Вагнер", который может захватить эту власть и уничтожить Путина и его приспешников. И я считаю, что сейчас мы на этом пути, Легион растет. Каждый раз после того, как проходит такая громкая акция, у нас есть новые люди, которые присоединяются к нам", – добавил Пономарев.

Что известно о Легионе "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

Операция повстанцев на территории РФ

Ранее в Легионе "Свобода России" заявили, что их добровольцы полностью взяли под контроль пгт Теткино Курской области. "пгт Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", - рассказали в ЛСР.

В свою очередь в "Русском Добровольческом Корпусе" опубликовано видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают. "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населённые пункты, техника и, в первую очередь, граждане РФ, брошенные и ненужные", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в РДК заявляли о том, что Россия скукожится до Подмосковья. Денис Никитин убежден, что на обломках нынешней РФ может возникнуть конфедерация.

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