ФСБ толпами шлет мигрантов к границе с Финляндией - The Insider

Российская ФСБ контролирует поток нелегальных мигрантов, которые ищут убежище в Евросоюзе и намеренно его направляет к финской границе.

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ФСБ организовывает потоки мигрантов к границе с Финляндией - The Insider / коллаж Главред, фото Lehtikuva и ua.depositphotos.com

Российская спецслужба ФСБ контролирует и перенаправляет поток нелегальных мигрантов, которые ищут убежище в Евросоюзе. И отправляют их на финско-российскую границу с ноября 2023 года. Об этом говорится в журналистском расследовании портала The Insider.

"Наплыв беженцев происходит не просто с ведома, а под полным контролем российских силовиков. Также удалось найти подтверждение тому, что кризис на финской границе организован теми же структурами, что и кризис на границе Польши и Беларуси", — пишут журналисты со ссылкой на свои источники в среде контрабандистов.

Один из них, который несколько лет назад возил беженцев к польской границе в Беларуси, рассказал, что в начале ноября с ним связались "российские офицеры" и заявили, что теперь Россия тоже пропускает мигрантов.

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Контрабандист заявил, что он сам довозил людей только в российскую часть границы, "а дальше о них уже заботятся российские пограничники" — вплоть до того, что дают им велосипеды для пересечения границы Финляндии.

По словам другого контрабандиста, контроль за трафиком мигрантов начинается, как только беженцы прилетают в Россию — уже в аэропорту их встречает "какой-то полковник и помогает пройти границу".

Напомним, 12 декабря правительство Финляндии приняло решение открыть два пункта пропуска на границе с Россией. Пограничные переходы Ваалимаа и Ниирала открылись 14 декабря. Решение должно было действовать до 14 января.

6 ноября Финляндия объявила о закрытии четырех пограничных пунктов, расположенных на востоке вдоль границы с Россией.

30 ноября Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией.

Причиной такого решения стало увеличение случаев, когда на границу Финляндии при содействии российских пограничников прибывали граждане третьих стран без документов, которые требовали убежища.

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