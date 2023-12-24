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В Украине решается будущее всей Европы, война быстро не закончится – Финляндия

Андрей Ганчук
24 декабря 2023, 20:39
Нападение страны-оккупанта России на Украину создало в Европе чувство незащищенности и неуверенности, сказал министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.
Путин, ВСУ
Война в Украине быстро не закончится - Минобороны Финляндии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 43-я ОМБр

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины определит будущее всей Европы. Вряд ли она закончится быстро. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Как сообщает пресс-служба финского Минобороны, в своем поздравлении финских миротворцев с Рождеством он высказал предположение, согласно которому война в Украине быстро не завершится.

"Война, разразившаяся в результате нападения России в 2022-м, продолжалась в Украине на протяжении всего уходящего года. К сожалению, быстрого завершения войны не предвидится", - полагает министр.

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Он акцентировал внимание на том, что Россия нарушила европейскую безопасность и теперь на войне в Украине решается судьба и будущее всей Европы.

"Силовая политика России создала чувство незащищенности и неуверенности в Европе и, косвенно, во всем мире. Мы получили болезненное доказательство, что более крупное государство может чувствовать себя вправе вмешиваться в выбор своего меньшего соседа и готово использовать военную силу для достижения своих собственных целей. Это вопрос судьбы – не только Украины, но и всех соседних с Россией государств. В Украине идет война за будущее всей Европы", - подчеркнул Антти Хаккянен.

Финляндия в НАТО и реакция России

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. После того как финское государство интегрировалось в коллективный блок безопасности Запада, общая граница Альянса и России составляет 2600 километров.

Страна в течение 100 лет была государством с внеблоковым статусом – с 1917 года, когда она стала независимой. Во Второй мировой государство подверглось военной агрессии СССР.

Финляндия вступила в НАТО после полномасштабного нападения России на Украину.

В России заявили, что Москва, "вынуждена принять ответные меры, как военно-технического, так и иного характера".

17 декабря Путин заявил, что у Финляндии будут проблемы с Россией из-за вступления в НАТО.

"Проблем не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", - сказал глава Кремля.

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Владимир Путин новости Финляндии война России и Украины
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