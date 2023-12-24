В Украине решается будущее всей Европы, война быстро не закончится – Финляндия

Развязанная Россией полномасштабная война против Украины определит будущее всей Европы. Вряд ли она закончится быстро. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.
Как сообщает пресс-служба финского Минобороны, в своем поздравлении финских миротворцев с Рождеством он высказал предположение, согласно которому война в Украине быстро не завершится.
"Война, разразившаяся в результате нападения России в 2022-м, продолжалась в Украине на протяжении всего уходящего года. К сожалению, быстрого завершения войны не предвидится", - полагает министр.видео дня
Он акцентировал внимание на том, что Россия нарушила европейскую безопасность и теперь на войне в Украине решается судьба и будущее всей Европы.
"Силовая политика России создала чувство незащищенности и неуверенности в Европе и, косвенно, во всем мире. Мы получили болезненное доказательство, что более крупное государство может чувствовать себя вправе вмешиваться в выбор своего меньшего соседа и готово использовать военную силу для достижения своих собственных целей. Это вопрос судьбы – не только Украины, но и всех соседних с Россией государств. В Украине идет война за будущее всей Европы", - подчеркнул Антти Хаккянен.
Финляндия в НАТО и реакция России
Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. После того как финское государство интегрировалось в коллективный блок безопасности Запада, общая граница Альянса и России составляет 2600 километров.
Страна в течение 100 лет была государством с внеблоковым статусом – с 1917 года, когда она стала независимой. Во Второй мировой государство подверглось военной агрессии СССР.
Финляндия вступила в НАТО после полномасштабного нападения России на Украину.
В России заявили, что Москва, "вынуждена принять ответные меры, как военно-технического, так и иного характера".
17 декабря Путин заявил, что у Финляндии будут проблемы с Россией из-за вступления в НАТО.
"Проблем не было, теперь будут. Потому что мы теперь будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", - сказал глава Кремля.
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