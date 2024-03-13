'Масштабы и последствия': эксперт раскрыл, когда войска НАТО могут прибыть в Украину

Если состоится заход войск НАТО в Украину, и это будет иметь успех, США просто не смогут оставаться в стороне.

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Отправит ли Запад войска в Украину / коллаж: Главред, фото: НАТО, 53 отдельная механизированная бригада

Политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков в интервью Главреду рассказал, что может заставить США изменить здесь свою позицию и начать рассматривать вариант отправки войск в Украину.

Кочетков пояснил, что Европа постепенно начинает понимать масштабы и последствия российского вторжения в Украину.

"Там начинают осознавать, что они следующие. Демонстрация по российскому телевидению мостов в Германии, которые Россия может атаковать, - это не только шутки и блеф. Это вполне возможно. Поэтому в Европе понимают, что нельзя дать проиграть Украине. Если, не дай Бог, это произойдет (сейчас оснований утверждать это нет), если Россия сможет наступать достаточно стремительно, то надо ее останавливать. И здесь натовские силы, но не от НАТО, а от определенных стран, как раз и будут нужны", - пояснил эксперт.

Он считает, что те маневры, которые они сейчас проводят с новыми членами НАТО, в частности, имеют целью проверить логистику и возможности переброски крупных подразделений вооруженных сил отдельных стран Европы достаточно быстро. Это проверяется на случай того, что, если понадобится, эти силы оказаться в Украине достаточно быстро.

"Кстати, наша активность, которая происходит на Черном море (мы помним, что с самого начала помощь в создании беспилотных катеров и доработки их до безумной эффективности предоставляла Великобритания), является расчисткой определенного пространства, куда потенциально смогут зайти корабли не НАТО, но Великобритании и других стран, чтобы помочь Украине устоять, если ситуация будет развиваться критическим образом", - отметил Кочетков.

Он подчеркнул, если состоится заход войск НАТО в Украину, и это будет иметь успех, США просто не смогут оставаться в стороне.

"Ведь если американские партнеры, но меньшие по мощности, действуют более решительно, Штаты будут вынуждены тоже за ними зайти в Украину, чтобы не потерять позицию лидера среди стран НАТО. Так что все зависит от того, что будет происходить в Украине. Впрочем, лучше, чтобы таких экстремальных вариантов все-таки не было, и мы сами решали проблему", - добавил эксперт.

Смотрите интервью с Александром Кочетковым о том, чего ждать Украине от США после президентских выборов и избрания Трампа или Байдена:

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Напомним, что Столтенберг резко опроверг информацию о введении войск НАТО в Украину. Президент Франции 26 февраля заявил, что страны-члены Альянса рассматривают возможность ввода войск в Украину. Однако, Йенс Столтенберг опроверг это.

Страна НАТО позволила Украине бить своим оружием по территории России. Украина в войне со страной-оккупантом имеет право на самооборону, включая удары по военным объектам за пределами своей территории, отметили в Финляндии.

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