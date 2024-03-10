Появился ответ еще одного члена НАТО насчет отправки в Украину войск

В Альянсе пытаются дистанцироваться от Франции и Польши, которые уже выразили решимость по отправке в Украину собственных войск.

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Будут ли войска НАТО участвовать в войне с Россией? Ответ Италии / Коллаж Главреда. Фото: пресс-служба НАТО

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил против отправки в Украину войск его Вооруженных сил и упрекнул союзников по НАТО из-за якобы опрометчивых заявлений.

В интервью La Stampa итальянский министр пожаловался, что подобные инициативы, которые звучат изнутри уже самого Альянса, могут привести к "опасной эскалации".

Более того, Крозетто считает, что это перечеркнет возможность дипломатического урегулирования.

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Он добавил, что Франция и Польша, которые выступали за предложение отправить в Украину войска, "не могут говорить от имени НАТО".

Риторика Макрона относительно войны в Украине резко изменилась Французский лидер Эммануэль Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал очень "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, постоянно призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США, Макрон переключился на "воинственную позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют рост давления на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Введение войск НАТО в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Однако, как отметил глава МИД Франции Стефан Сежурне, войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут вовлечены в боевые действия.

Тогда как позже Макрон уточнил, что Франция готова ввести в Украину войска, если Россия еще раз пойдет на Киев или Одессу. Французских парламентариев также обеспокоили слова президента о том, что у помощи Украине "больше не существует никаких красных линий".

Идею Макрона уже поддержала Польша . В частности, глава МИД страны Радослав Сикорский отметил, что подобный случай в истории уже имел место во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Тогда коалиция государств отправилась на помощь стране по решению Совета безопасности ООН.

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