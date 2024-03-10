ВМС: россияне уже шестой день не выводят свои суда в акваторию Черного моря

Сейчас инициатива в Черном море на стороне Украины, отметили в Военно-морских силах.

https://glavred.info/ukraine/vms-rosiyani-vzhe-shostiy-den-ne-vivodyat-svoji-sudna-v-akvatoriyu-chornogo-morya-10548845.html Ссылка скопирована

Черноморский флот РФ несет большие потери от ударов ВСУ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

Уже шестые сутки, после потери патрульного корабля "Сергей Котов", российские суда не присутствуют в Черном море, рассказал в эфире телемарафона спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

По его словам, на очередную потерю флота оккупанты отреагировали по уже отработанному ранее сценарию.

"Отреагировали они на этот раз по тому алгоритму, который у них уже отработан. Пытались в очередной раз сделать вид, что "жертв нет". Но россияне до сих пор разгребают последствия этой потери, делают соответствующие выводы. По состоянию на сейчас даже не выходят в море", - пояснил Плетенчук. видео дня

Эта ситуация не будет такой и в дальнейшем, добавил он, потому что "в какой-то момент они вернутся к выполнению задач, которые возлагаются на Черноморский флот".

"Но ситуация стабильная, тенденция положительная в первую очередь для нас. Потому что в Черном море инициатива на стороне Украины", - отметили в ВМС.

Что известно о патрульном корабле "Сергей Котов" Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны разработаны в "Северном ПКБ" и построены на АО "Зеленодольский завод имени А. А. М. Горького" для пополнения корабельного состава Военно-морского флота России. Первый корабль серии "Василий Быков" был заложен 26 февраля 2014 года. 20 декабря 2018 года главный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота. Второй корабль серии "Дмитрий Рогачев" вошел в состав флота 11 июня 2019 года, после завершения государственных испытаний. Третий корабль серии "Павел Державин" вошел в состав флота 27 ноября 2020 года, после завершения государственных испытаний. Четвертый корвет серии "Сергей Котов" 29.10.2021 вышел в Черное море для проведения заводских ходовых испытаний. Корабль планировали передать ВМФ РФ в конце 2021, но позже сроки его сдачи были перенесены, сообщает Википедия. Тактико-технические характеристики кораблей типа "Василий Быков"

Скорость: 30 узлов

Дальность плавания: 6 тысяч миль на 16 узлах

Автономность: 60 суток.

Экипаж: до 80 человек

Уничтожение "Сергея Котова"

5 марта украинские войска атаковали пятью морскими дронами малый патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в Крыму. Судно, по свидетельствам самих оккупантов, в эту ночь несло боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Было ликвидировано 7 членов экипажа и еще 6 оккупантов ранены. В результате удара морскими дронами Magura V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Как заявил позже спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук, на борту уничтоженного корабля РФ "Сергей Котов" был боевой-транспортный вертолет "Ка-29".

Стоимость потопленного корабля составляет около $65 млн.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.