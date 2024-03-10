Взорвали ЗРК и "покрошили" сотни россиян: генерал рассказал о мощном ударе ВСУ

Оккупанты нанесли 27 авиаударов, 153 удара дронами-камикадзе, совершили 1 252 обстрела на Таврическом направлении.

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ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/93OMBr

За минувшие сутки в операционной зоне оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" произошли 54 боевых столкновения, сообщил командующий ОСГВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Оккупанты нанесли 27 авиаударов, 153 удара дронами-камикадзе, совершили 1 252 обстрела, написал он в Telegram.

"Наши защитники и защитницы проводят оборонительную операцию и наносят российским оккупантам значительные потери", - подчеркнул украинский военачальник.

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За сутки потери врага в живой силе составили 310 человек уничтоженными и ранеными, 65 единиц вооружения и военной техники, в частности:

12 танков;

17 боевых бронемашин;

5 артиллерийских систем;

1 РСЗО;

28 автомобилей;

1 единица спецтехники.

312 БПЛА различных типов;

4 склада боеприпасов;

1 блиндаж оккупантов.

"Среди уничтоженной и поврежденной вражеской техники - 1 самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 1 САУ "Гиацинт", 1 РСЗО БМ-21 "Град", 2 комплекса видеонаблюдения "Муром-М", - добавил Тарнавский.

Кто такой Александр Тарнавский Украинский военнослужащий, военачальник, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины (ранее "Херсон"). Руководитель контрнаступления украинских войск на юге Украины 2022 года. Рыцарь всех степеней ордена Богдана Хмельницкого, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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