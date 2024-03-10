В Латвии ответили Папе после слов понтифика о 'белом флаге' для Украины

Заявление относительно очередного скандала сделал президент Латвии.

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Пресс-служба главы Католической церкви пыталась отбелить / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Латвийские власти не остались в стороне от последнего предложения Папы Римского Франциска о "белом флаге" для Украины. Президент страны Эдгардс Ринкевичс сделал заявление в Twitter (Х).

Он подчеркнул, что нужно бороться со злом - то есть Россией, а не капитулировать.

"Мое воскресное утреннее высказывание: нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало", - подчеркнул политик. видео дня

Кто такой Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине. 25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

"Белый флаг" для Украины

Накануне Папа Римский Франциск влип в настоящий скандал, фактически предложив Украине сдаться на милость страны-агрессора РФ. В интервью швейцарскому телеканалу RSI, которое состоялось в феврале и должно быть опубликовано 20 марта, понтифик отвечает на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

"Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры", - сказал Франциск.

Вскоре его пресс-служба пыталась отбелить позицию Ватикана, заявив, что Франциск использовал термин "белый флаг", предложенный его интервьюером из швейцарской телерадиокомпании RSI, чтобы указать на прекращение военных действий и перемирие, достигнутое с помощью "смелости переговоров".

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