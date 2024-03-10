РФ начала бить по Украине новым мощным оружием: в CNN предупредили об опасности

Россия превратила основное оружие советских времен в бомбу, которая может создать кратер шириной пятнадцать метров.

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РФ атакует Украину мощными авиабомбами / коллаж: Главред, фото: Википедия, Донецкая областная прокуратура

Страна-агрессор Россия начала использовать на фронте мощную фугасную авиабомбу FAB-1500. Она весит 1,5-тонны, а почти половина ее состоит из фугасов и наводится на цель с помощью системы наведения и выдвижных крыльев.

По мнению авторов CNN, это новое оружие якобы "уничтожило украинскую оборону и пошатнуло весы на линии фронта. FAB-1500 является еще одним примером того, как Россия ведет свою войну в Украине, нанося огромные разрушения, прежде чем попытаться захватить территорию".

Отмечается, что Россия превратила основное оружие советских времен в бомбу, которая может создать кратер шириной пятнадцать метров. Авиабомбу доставляют истребители с расстояния примерно 60-70 километров, вне зоны действия многих украинских ПВО.

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FAB-1500 наводится на цель с помощью системы наведения и выдвижных крыльев, которые позволяют ему скользить к цели.

Джозеф Тревитик, который писал о разработке бомбы для TheWarZone, говорит, что они "предлагают новый и более разрушительный вариант удара с дистанции для многих российских тактических реактивных самолетов, который также помогает пилотам держаться дальше от обороны противника".

Как пишет CNN, FAB-1500 является самой мощной в семействе "тупых бомб" советской эпохи, которые сейчас превращаются на заводе под Москвой в дешевую, но мощную версию ракеты.

Напомним, что Россия сбросила 6 авиабомб по многоэтажке в Орехове. Оккупационная армия нанесла 6 авиаударов по Орехову Запорожской области, в результате чего уничтожен целый подъезд многоэтажки, сообщил Юрий Малашко.

РФ сбросила две авиабомбы на больницу в Харьковской области. Проведена эвакуация 38 человек, из них пять - работники учреждения, четырем на месте оказали первую медицинскую помощь. В результате обстрела поврежден фасад здания, окна и крыша.

Что такое ФАБ? Фугасные авиабомбы (ФАБ) - авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают самым мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. Масса ВВ в бомбе примерно составляет 50%, также бомба имеет сравнительно прочный корпус для проникновения в почву или препятствия типа межэтажных перекрытий зданий и сооружений, пишет Википедия.

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