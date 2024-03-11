"Это сыграет на руку Путину": Жданов сказал, когда НАТО может ввести войска в Украину

Если войска НАТО войдут в Украину, Путин захочет захватить иностранные гарнизоны. Он попытается вернуть себе признание в мире втягиванием в войну третьих стран.

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Жданов сказал, когда НАТО может ввести войска в Украину/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Главред

НАТО может ввести войска в Украину в случае какого-то чрезвычайного и острого кризиса. Но российский диктатор Владимир Путин может использовать это в свою пользу.

Российские оккупационные войска могут попытаться захватить несколько иностранных гарнизонов, и если им это удастся, то ситуация только ухудшится и может увеличиться масштаб войны. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

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В ответ на вопрос, возможно ли появление войск НАТО в Украине в случае какого-то чрезвычайного и острого кризиса, эксперт ответил, что это возможно, "если произойдет острый кризис, будет региональная война".

"Скажу со стопроцентной уверенностью, что Путин в случае кризисной ситуации и прибытия иностранных сил в Украину, постарается захватить один-два гарнизона таких войск. Он использует эту ситуацию, чтобы выторговать себе переговорную позицию и сказать: смотрите, я вас победил – вы хоть и натовцы, но слабаки", – отметил Жданов.

В таком случае ситуация только ухудшится, увеличится масштаб войны. Всё это сыграет на руку Путину, ведь он об этом только мечтает, говорит эксперт.

"Ведь как ему вернуть признание на международной арене? Втягиванием в войну третьих стран. И Путин этим странам заявит, например, следующее: применяйте 5-ю статью, иначе я вас здесь всех перебью. А это уже мировая война. И тогда Путин будет вести переговоры с лидерами НАТО – Байденом, Шольцем и Макроном, а не с Киевом. Сядет за стол переговоров и будет им загибать пальцы своими требованиями", – отмечает Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Возможен ли ввод в Украину войск НАТО

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. Он отметил, что нужно сделать всё, чтобы страна-агрессор РФ не выиграла эту войну, и добавил, что "для достижения этой цели возможно всё".

Однако, как отметил глава МИД Франции Стефан Сежурне, войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут вовлечены в боевые действия.

Позже Макрон уточнил, что Франция готова ввести в Украину войска, если Россия еще раз пойдет на Киев или Одессу.

Идею Макрона уже поддержала Польша , в частности, глава МИД страны Радослав Сикорский отметил, что подобный случай в истории уже имел место во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Тогда коалиция государств отправилась на помощь стране по решению Совета безопасности ООН.

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