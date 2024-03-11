В Словакии предложили вернуть украинцев с возмутительным объяснением

Свою агрессию словацкий министр из правительства пророссийского Фицо направил на оппозицию. Уже в апреле в стране пройдут президентские выборы.

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Пророссийская Словакия снова отличилась странным заявлением / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, pixabay

В Минобороны Словакии выразили готовность вернуть Украине трудоспособных граждан. Это якобы был бы лучший вариант, чем тот, который ранее высказал французский лидер Эммануэль Макрон - насчет размещения в Украине войск НАТО.

В интервью словацким СМИ в понедельник, 11 марта, министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что "ничто бы так не помогло украинской армии больше, чем возвращение способных воевать украинцев".

Калиняк продолжил пророссийский нарратив своего премьера Роберта Фицо, что поставка Украине вооружения якобы приведет к "дальнейшей эскалации конфликта".

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"Но ввод войск из стран-членов НАТО в Украину - грубая красная линия, пересечение которой значительно повысит риск глобального конфликта. Если бы наши "ястребы" серьезно относились к поддержке Украины, они призвали бы вернуть трудоспособных украинцев на Родину", - упрекнул Калиняк словацкую оппозицию.

Союзник Фицо еще раз призвал "искать мирные пути решения" российско-украинской войны. Калиняк считает, что якобы немедленное прекращение боевых действий приведет к миру и восстановлению украинского суверенитета.

Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

В апреле в Словакии пройдут президентские выборы, скорее всего, на них победит союзник Фицо Петер Пеллегрини, что укрепит власть самого пророссийского премьера.

Действующий президент страны Зузана Чапутова, которая поддерживает Украину, уже заявила, что не будет баллотироваться на выборах, поскольку длительная работа в кресле главы государства ее "полностью истощила". На выборах обещает голосовать за кандидата от либеральной оппозиции.

Войска НАТО в Украине - возможно ли это

Войска НАТО в Украине предложил разместить французский лидер Эммануэль Макрон. При этом в МИД Франции отметили, что речь идет не об участии в боевых действиях, а о помощи, в частности, с разминированием и тому подобное.

Вскоре Макрон решил дополнить предыдущее заявление, подчеркнув, что отныне у помощи Франции Украине нет никаких красных линий, что изрядно обеспокоило местных парламентариев.

В НАТО преимущественно категорически высказались относительно этой идеи, однако были и те, кто идею Макрона поддержал. Так, глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что подобный случай в истории уже имел место во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Тогда коалиция государств отправилась на помощь стране по решению Совета безопасности ООН.

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