Президент Словакии раскритиковала Фицо: вдохновляется Венгрией

Президент Словакии Зузана Чапутова считает, что правительство премьера Роберта Фицо "вдохновляется" пророссийской риторикой Венгрии в отношении Украины.
В интервью Financial Times Чапутова выразила обеспокоенность, что правительство Фицо, в частности его "реформы" в сфере верховенства права, может осложнить отношения Словакии и руководства ЕС, как это уже было с Венгрией.
"Словакию в наши дни достаточно часто сравнивают с Венгрией. И кажется очевидным, что это правительство (Фицо) вдохновляется Венгрией. Я думаю, что демократия сейчас проходит проверку", - ответила Чапутова.видео дня
Газета отмечает, что уже в апреле в стране пройдут президентские выборы, скорее всего, на них победит союзник Фицо Петер Пеллегрини, что укрепит власть самого пророссийского премьера.
В то же время Чапутова заявила, что не будет баллотироваться на выборах, поскольку длительная работа в кресле президента ее "полностью истощила". На выборах обещает голосовать за кандидата от либеральной оппозиции.
Кто такой Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
Фицо симпатизирует России
Сразу же после возвращения в кабинет премьера Словакии Роберт Фицо вернулся к пророссийской повестке, неоднократно подчеркивая, что его страна не будет поставлять Украине оружие.
До этого Словакия занималась передачами ВСУ боеприпасов и советских средств ПВО.
Сам Фицо также попадал в скандалы из-за антиукраинских заявлений, пытаясь усадить Украину за стол переговоров с агрессором на условиях Кремля. Вместе с венгерским премьером Виктором Орбаном он саботировал европейские инициативы по финансовому ограничению России из-за развязанной войны против Украины.
24 января Роберт Фицо посетил Украину, правда - дальше Ужгорода ехать отказался. Там и встретился с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.
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