Совместные ядерные учения Беларуси и России: генерал-разведчик объяснил цели Путина

Генерал-разведчик отметил, что российский диктатор Владимир Путин заставляет Александра Лукашенко готовиться к будущей войне против стран-членов НАТО.

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Маломуж назвал цели проведения совместных ядерных учений РФ и Белоруссии / Колаж Главред, фото: УНИАН

Беларусь приняла решение о проведении синхронно с Россией учений с задействованием носителей тактического ядерного оружия. Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается продемонстрировать, что он не один и, что у России также есть союзники, в частности Беларусь, которой Кремль передал тактическое ядерное оружие. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, активная роль Беларуси в проведении ядерных учений может свидетельствовать о том, что агрессия России возможна не только против Украины, но и против Европы и стран-членов НАТО, с которыми граничит Беларусь.

"Путин заставляет Лукашенко принять участие в формировании якобы обороны от стран НАТО, а на самом деле подготовке к агрессии. Все перевернуто вверх дном, и выглядит так, будто Россия с Беларусью готовятся использовать тактическое ядерное оружие для собственной защиты", - указывает эксперт. видео дня

Маломуж отмечает, что Лукашенко демонстрирует готовность участвовать в учениях, однако отмечает, что ядерные заряды использоваться не будут и эти учения не являются агрессией против кого-то.

"То есть, с одной стороны, он не может проигнорировать задачу Путина, а с другой - ему нужно четко определить, что у него нет агрессивных намерений, что он не будет запускать ядерные заряды даже на учениях. Лукашенко занимает такую неоднозначную позицию для того, чтобы в случае победы Украины иметь возможность сказать, что он сдерживал Россию в использовании ядерного оружия", - резюмировал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Типы ядерного оружия и зоны поражения / Инфографика Главред

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ядерные угрозы РФ - что известно о ядерных учениях в Беларуси

Напомним, как ранее сообщал Главред, министра обороны Республики Беларусь Виктор Хренин по приказу белорусского диктатора Александра Лукашенко объявил о проведении в Беларуси ядерных учений. Отработка мероприятий подачи тактического ядерного вооружения к средствам доставки будет происходить синхронно с РФ.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж прокомментировал анонсированные РФ у чения по отработке применения тактического ядерного оружия.

В ответ на заявление министра иностранных дел Британии Джеймса Кэмерона, который разрешил Украине использовать британское оружие для ударов по территории России, российские дипломаты пригрозили нанести удары по британским военным объектам и технике в Украине и за ее пределами. Такие заявления являются частью игры на публику с обеих сторон. Об этом рассказал историк и военный эксперт Михаил Жирохов.

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