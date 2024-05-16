УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Совместные ядерные учения Беларуси и России: генерал-разведчик объяснил цели Путина

Юрий Берендий
16 мая 2024, 12:05
83
Генерал-разведчик отметил, что российский диктатор Владимир Путин заставляет Александра Лукашенко готовиться к будущей войне против стран-членов НАТО.
Совместные ядерные учения Беларуси и России: генерал-разведчик объяснил цели Путина
Маломуж назвал цели проведения совместных ядерных учений РФ и Белоруссии / Колаж Главред, фото: УНИАН

Беларусь приняла решение о проведении синхронно с Россией учений с задействованием носителей тактического ядерного оружия. Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается продемонстрировать, что он не один и, что у России также есть союзники, в частности Беларусь, которой Кремль передал тактическое ядерное оружие. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, активная роль Беларуси в проведении ядерных учений может свидетельствовать о том, что агрессия России возможна не только против Украины, но и против Европы и стран-членов НАТО, с которыми граничит Беларусь.

"Путин заставляет Лукашенко принять участие в формировании якобы обороны от стран НАТО, а на самом деле подготовке к агрессии. Все перевернуто вверх дном, и выглядит так, будто Россия с Беларусью готовятся использовать тактическое ядерное оружие для собственной защиты", - указывает эксперт.

видео дня

Маломуж отмечает, что Лукашенко демонстрирует готовность участвовать в учениях, однако отмечает, что ядерные заряды использоваться не будут и эти учения не являются агрессией против кого-то.

"То есть, с одной стороны, он не может проигнорировать задачу Путина, а с другой - ему нужно четко определить, что у него нет агрессивных намерений, что он не будет запускать ядерные заряды даже на учениях. Лукашенко занимает такую неоднозначную позицию для того, чтобы в случае победы Украины иметь возможность сказать, что он сдерживал Россию в использовании ядерного оружия", - резюмировал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Совместные ядерные учения Беларуси и России: генерал-разведчик объяснил цели Путина
Типы ядерного оружия и зоны поражения / Инфографика Главред

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ядерные угрозы РФ - что известно о ядерных учениях в Беларуси

Напомним, как ранее сообщал Главред, министра обороны Республики Беларусь Виктор Хренин по приказу белорусского диктатора Александра Лукашенко объявил о проведении в Беларуси ядерных учений. Отработка мероприятий подачи тактического ядерного вооружения к средствам доставки будет происходить синхронно с РФ.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж прокомментировал анонсированные РФ у чения по отработке применения тактического ядерного оружия.

В ответ на заявление министра иностранных дел Британии Джеймса Кэмерона, который разрешил Украине использовать британское оружие для ударов по территории России, российские дипломаты пригрозили нанести удары по британским военным объектам и технике в Украине и за ее пределами. Такие заявления являются частью игры на публику с обеих сторон. Об этом рассказал историк и военный эксперт Михаил Жирохов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Николай Маломуж
Реклама

Главное за день

ВСУ сорвали планы РФ: в Генштабе рассказали о ходе боев на севере Волчанска

ВСУ сорвали планы РФ: в Генштабе рассказали о ходе боев на севере Волчанска

12:42 Украина
Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму

Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму

11:11 Украина
Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа

11:01 Аналитика
Все главные новости
Реклама

Популярное

У россиян большие потери в результате ударов ATACMS по Крыму: в чатах - вой 6329

У россиян большие потери в результате ударов ATACMS по Крыму: в чатах - "вой"

Вражеская пехота уже там: стала известна ситуация в городах Харьковской области 6147

Вражеская пехота уже там: стала известна ситуация в городах Харьковской области

До 5 лет тюрьмы и блокировка счетов: что будет, если не обновить данные в ТЦК 5947

До 5 лет тюрьмы и блокировка счетов: что будет, если не обновить данные в ТЦК

Чем отмыть мочевой камень с крышки унитаза: быстрый и эффективный способ 5138

Чем отмыть мочевой камень с крышки унитаза: быстрый и эффективный способ

Последние новости

12:50

Китайский гороскоп на завтра 17 мая: Драконам - гнев, Козлам - страшная ошибка

12:42

ВСУ сорвали планы РФ: в Генштабе рассказали о ходе боев на севере Волчанска

12:30

Чем снять старую краску с дерева: эти хитрые трюки помогут владельцам домов и дач

12:14

Массажист-бойфренд Лорак решил бросить йогу и объявил о новой "миссии"

12:10

Как сохранить укроп свежим: важный совет для всех хозяекВидео

Китай готов к уступкам, переговоры о мире в Украине начнутся осенью - КуликКитай готов к уступкам, переговоры о мире в Украине начнутся осенью - Кулик
12:05

Совместные ядерные учения Беларуси и России: генерал-разведчик объяснил цели Путина

12:05

Как выбрать платье на выпускной: Андре Тан дал совет, как стать королевой бала

11:46

Как правильно говорить - "мАбуть" или "мабУть": какую распространенную ошибку мы делаемВидео

11:25

Гороскоп Таро на июнь 2024: Овнам - предложение, Тельцам - исполнение мечты, Близнецам - деньгиВидео

Реклама
11:11

Уничтожены 2 МИГ-31 и С-400: СМИ раскрыли последствия удара по аэродрому в Крыму

11:01

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа

10:57

Исчезнут и никогда не вернутся: 2 лучших народных средства от муравьев дома

10:34

Что творится с ценами на продукты в Украине: "прыгает" ли стоимость

10:30

В России снова не стало звезды популярных сериалов

10:11

Постоянные отключения света по часам введут либо нет: энергетики объяснили

09:57

Путин приехал к Си говорить об Украине: Песков раскрыл детали

09:50

Жена Короля Чарльза отказалась от ужасной покупательской привычки

09:24

Гороскоп на завтра 17 мая: Ракам - успех в любви, Близнецам - сложная ситуация

09:13

Ловля уклонистов в Киеве: копы рассказали, скольких доставили в ТЦК

09:09

США передадут Украине новый пакет помощи, чтобы помочь ВСУ возле Харькова

Реклама
08:53

Путинист Владимир Пресняков категорически высказался о сыне Никите - детали

08:35

Какой пенсии можно добиться с "минималкой": названа точная сумма

08:25

Как можно отмыть стеклянные крышки: очень простой, но действенный способ

08:17

Оккупанты продвинулись на 8 км от границы на Харьковщине: что происходит на фронте

08:10

Главная цель неожиданных Путинских перестановок в Кремлемнение

08:00

Бывший муж Ани Лорак засветился на мероприятие с новой пассией

07:34

"Одна пуля прошла через живот": что известно о состоянии Фицо после покушения

07:25

Найти ноль за 10 секунд смогут только люди с "орлиным зрением": сложная загадка

07:15

Как почистить подошву утюга: рабочий способ, о котором мало кто знаетВидео

07:06

РФ обстреляла Харьков: авиаударом повреждено здание университета

06:53

Как можно почистить расческу для волос: очень легкий и простой способВидео

06:10

Босс мафии Путин начал новые угрозымнение

05:44

Ближайшие полтора месяца - самые сложные: комбат раскрыл планы РФ на Харьковщине

05:23

Маломуж сказал, как Запад угомонит Путина, если он решится на ядерный удар

05:00

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 21 секунду найти попугая

04:38

Мухи не залетят в дом в течение всего лета: какие 5 растений отпугивают насекомых

03:30

Как нельзя хранить таблетки: медик назвал очень распространенную ошибкуВидео

02:22

Что происходит в Кремле: эксперт рассказал о плане Путина и его последствиях

01:30

80-летний Роберт Де Ниро рассказал про общение с годовалой дочерью

00:28

Положинский рассказал про роман с известной певицей: "Много лет любим"

Реклама
00:23

Крым под массированной атакой: Севастополь содрогается от взрывов, вспыхнул пожарВидео

00:21

Пули "прошили" тело насквозь: удивительное спасение пограничника в Волчанске

15 мая, среда
23:38

Дочь Джоли и Питта показала фееричные танцы, тщательно скрывая свою женственностьВидео

23:21

Еле дышит: госпитализированному российскому певцу стало хуже

22:46

Вельбой подколол alyona alyona и Jerry Heil из-за третьего места на Евровидении

22:46

Нападавший на премьера Словакии озвучил мотивы: российский след в покушении

22:38

"Чуть Богу душу не отдала": молодуха престарелого Петросяна попала в происшествие

22:12

Каким столовым прибором нельзя есть 16 мая: странные приметы предков

22:07

Как быстро простерилизовать крышки для банок – простой совет домохозяйкам

21:45

"Публичная ответственность": alyona alyona заявила, что ее серьезно подставила команда

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Интересное
Тесты по картинкеГоловоломкиОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять