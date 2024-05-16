Совместные ядерные учения Беларуси и России: генерал-разведчик объяснил цели Путина

Беларусь приняла решение о проведении синхронно с Россией учений с задействованием носителей тактического ядерного оружия. Таким образом российский диктатор Владимир Путин пытается продемонстрировать, что он не один и, что у России также есть союзники, в частности Беларусь, которой Кремль передал тактическое ядерное оружие. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.
По его словам, активная роль Беларуси в проведении ядерных учений может свидетельствовать о том, что агрессия России возможна не только против Украины, но и против Европы и стран-членов НАТО, с которыми граничит Беларусь.
"Путин заставляет Лукашенко принять участие в формировании якобы обороны от стран НАТО, а на самом деле подготовке к агрессии. Все перевернуто вверх дном, и выглядит так, будто Россия с Беларусью готовятся использовать тактическое ядерное оружие для собственной защиты", - указывает эксперт.видео дня
Маломуж отмечает, что Лукашенко демонстрирует готовность участвовать в учениях, однако отмечает, что ядерные заряды использоваться не будут и эти учения не являются агрессией против кого-то.
"То есть, с одной стороны, он не может проигнорировать задачу Путина, а с другой - ему нужно четко определить, что у него нет агрессивных намерений, что он не будет запускать ядерные заряды даже на учениях. Лукашенко занимает такую неоднозначную позицию для того, чтобы в случае победы Украины иметь возможность сказать, что он сдерживал Россию в использовании ядерного оружия", - резюмировал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Кто такой Николай Маломуж
Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.
Ядерные угрозы РФ - что известно о ядерных учениях в Беларуси
Напомним, как ранее сообщал Главред, министра обороны Республики Беларусь Виктор Хренин по приказу белорусского диктатора Александра Лукашенко объявил о проведении в Беларуси ядерных учений. Отработка мероприятий подачи тактического ядерного вооружения к средствам доставки будет происходить синхронно с РФ.
Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж прокомментировал анонсированные РФ у чения по отработке применения тактического ядерного оружия.
В ответ на заявление министра иностранных дел Британии Джеймса Кэмерона, который разрешил Украине использовать британское оружие для ударов по территории России, российские дипломаты пригрозили нанести удары по британским военным объектам и технике в Украине и за ее пределами. Такие заявления являются частью игры на публику с обеих сторон. Об этом рассказал историк и военный эксперт Михаил Жирохов.
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