Удары по Украине и ЕС: генерал-разведчик раскрыл сценарий ядерных учений РФ

Любые попытки нанести ядерные удары создадут проблемы для самой России, уверен Николай Маломуж.

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Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж прокомментировал анонсированные страной-агрессором РФ учения с отработкой применения тактического ядерного оружия.

"Я думаю, россияне будут имитировать применение тактического ядерного оружия", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт предположил, что РФ может осуществлять запуски носителей, но без ядерной "начинки".

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"Они могут имитировать удары по объектам на территории Украины и стран Евросоюза. Таким образом Россия будет пытаться показать, что ядерная угроза для Запада реальна, что россияне готовы к такому развитию событий", - не исключает он.

Вместе с тем собеседник предупредил о том, что любые попытки нанести ядерные удары создадут проблемы для самой России.

"Поэтому демонстрация будет неядерными средствами, но с ядерными носителями. Ведь если Путин пересечет эту линию, он вступит в конфронтацию со странами ядерного клуба и всеми цивилизованными странами мира", - добавил Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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/ Инфографика: Главред

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