Генералов РФ ждут два сценария: в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина

Существуют сдерживающие факторы, которые не должны позволить Владимиру Путину применить ядерное оружие, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

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Путин не может сам принять решение о применении ядерного оружия - Сикорский / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Глава Кремля Владимир Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия против Украины. Если будет такой замысел, ему придется убедить своих генералов, которым понадобится сделать выбор: выполнить приказ или избавиться от Путина. К тому же серьезным сдерживающим фактором является позиция США, ведь американцы уже предупредили россиян о последствиях подобных действий. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В интервью Bild он рассказал о том, что у Варшавы на данный момент нет доказательств относительно готовности Путина применить ядерное оружие против Украины. Подобное решение не может приниматься единолично.

"Это не то оружие, которое он может применить, нажав кнопку. Существует обычная цепочка командования от министерства обороны и Генерального штаба для его использования. Следовательно, он должен убедить своих генералов выполнить такой приказ", - считает дипломат.

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По словам польского руководителя МИД, генералы РФ знают, что выполнение подобного приказа означает стать военным преступником.

"В этот момент у них будет выбор: либо выполнить такой приказ, либо избавиться от Путина", - уточнил Сикорский.

Также, как полагает политик, еще один "сильный" сдерживающий фактор – это позиция США. Американцы уже предупреждали россиян о том, что "очень решительно" используют свое конвенционное оружие "для уничтожения какой-либо российской цели на оккупированных территориях Украины", если Москва пойдет на ядерный удар.

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

Ядерные угрозы Путина – главные новости по теме:

Президент агрессора России Владимир Путин 29 февраля во время послания Федеральному собранию говорил, что стратегические силы находятся в состоянии полное боевой готовности. Путин пригрозил странам западного мира применением ядерного оружия, если они введут войска НАТО в Украину.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы – капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

Украина готовилась к ядерному удару РФ, ранее говорил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. По его словам, в 2022 году на Пасху военные на львовском Яворовском полигоне были готовы к тому, что российские оккупанты могут пойти на провокацию с применением ядерного оружия.

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