УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

Ангелина Подвысоцкая
6 мая 2024, 23:00
277
В США назвали "безответственной риторикой Кремля" анонс новых ядерных учений.
Ядерное оружие, Владимир Путин, флаг США
В США отреагировали на ядерные угрозы Кремля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, сайт Кремля

РФ угрожает ядерными учениями, но на самом деле это пример безответственной риторики Кремля. Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал BBC Пэт Райдер, сообщает корреспондент Politico Лара Селигман в Twitter.

США не видят изменений в "стратегической силовой позиции" РФ даже после анонсированных учений с применением тактического ядерного оружия.

"Это пример безответственной риторики, которую мы видели у России в прошлом", - добавил Райдер.

видео дня

Ядерные угрозы РФ - последние новости

Ранее в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина. Существуют сдерживающие факторы, которые не должны позволить Владимиру Путину применить ядерное оружие, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Напомним, ранее генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие. Оккупанты не беспокоятся по поводу того, сколько людей они убивают, даже своих. Но для захватчиков выгодно иметь ядерное оружие, однако не использовать его.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы - капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

Ядерный шантаж Кремля

29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон".

Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине.

В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

Между тем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США ядерное оружие вторжение России ядерная угроза
Реклама

Главное за день

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

23:00 Политика
Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

22:50 Украина
"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

22:42 Политика
Все главные новости

Популярное

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке 13887

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела 11985

Ракеты полетят на Киев: Жданов назвал точные сроки массированного обстрела

Вывод - беречь себя : Катя Осадчая попала в больницу 9993

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi: мало кто об этом догадывается 9503

Какой бытовой предмет перебивает соединение Wi-Fi: мало кто об этом догадывается

Последние новости

23:31

Россияне в жесткой панике ждут "массированного удара ВСУ" по территории РФ 7 мая

23:00

Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

22:55

Alyona Alyona упала на сцене Евровидения-2024 во время финальной репетицииВидео

22:53

Звезда "Оппенгеймера" обвинила режиссера-брата Михалкова в издевательствах

22:50

Украине с лета начнут поставлять F-16: когда ждать первую и вторую партии самолетов

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - ОгрызкоПосле инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко
22:42

"У него нет выбора": что грозит Украине после инаугурации Путина - эксперт

22:18

Мэр Кличко откровенно ответил на вопрос про отношения с экс-супругой

21:54

Огрызко рассказал, станет ли Путин развязывать войну в Европе после инаугурации

21:29

Раскрыт радиус ударов ATACMS по Крыму: под огнем окажется не только мост

Реклама
21:17

Украинских водителей будут штрафовать из-за фар: стала известна сумма

20:56

Когда могут принять новые штрафы для уклонистов: в Раде сделали заявление

20:05

"Готовимся": Зеленский рассказал подробности с заседания Ставки

19:55

Будет чем отбивать атаки России: Украина пополнила запасы ракет к Patriot

19:31

На Украину налетит бешеный шторм: будут сильные грозы, дожди и порывы ветра

19:12

"Нового не наблюдаем": в ГУР оценили анонс Путиным "ядерных" учений

19:11

Может ли Мишель Обама заменить Байдена и что из этого будет?мнение

18:56

В России истерят из-за приближения сроков передачи Украине F-16: посыпались угрозы

18:39

Полумиллионная мобилизация: появился неожиданный прогноз насчет призыва в армию

18:31

РФ угрожает влупить по военным объектам Британии

18:25

Как платить за свет вдвое меньше: что нужно сделать

Реклама
18:12

"Вывод - беречь себя": Катя Осадчая попала в больницу

17:47

Украина не признает Путина президентом РФ: в МИД сделали громкое заявление

17:39

В Крыму могли быть атакованы российские "Искандеры": появились снимкиФото

17:20

Министр Кулеба поделился редким фото со своей любимой женщиной

16:50

Сколько можно хранить вареные яйца: как не угодить впросак после Пасхи

16:45

Огненное сердце в небе над Сумщиной: уникальное видео уничтожения "Шахеда"Видео

16:44

Штрафы до 1 500 евро: почему в Испании нельзя строить замки из песка

16:35

Чемпион Европы защищал Украину: на фронте погиб знаменитый спортсмен-тяжелоатлет

16:31

Важный партнер Украины вдруг "запел" о "мире" с Путиным

16:25

Когда и как правильно обрезать лаванду: секреты, которые обеспечат обильное цветение

15:35

Что нельзя делать в Светлый вторник: 3 запрета, которые уберегут от беды

15:35

Как отбелить старый тюль от серости и желтизны: бабушкин способ, о котором забыли

15:30

Венгерский вице-премьер отказался выдавать Киеву украинских мужчин

15:29

Настоящая семья: как сейчас выглядит дети-актеры из фильма "Миссис Даутфайр"

15:26

Урожай можно спасти: чем полить чеснок, когда желтеют листья

14:57

Военный катер РФ в Крыму взлетел на воздух: в ГУР раскрыли детали спецоперации

14:53

В Украине начнут крупное производство оружия: Камышин раскрыл детали

14:49

Россияне нацелились на 2 крупных города: Сырский сообщил о важных решениях

14:24

Многие сушили одежду неправильно: где категорически нельзя развешивать вещи

14:11

Есть предпосылки: Братчук рассказал о расширении "серой зоны" на левом берегу Днепра

Реклама
14:09

Тянет как магнитом: эксперты назвали распространенную ошибку, которая привлекает слизней

14:02

Враг атаковал ВСУ в Крынках и пытается захватить остров Нестрига

13:41

РФ выбрала новые цели: в ВСУ назвали, куда враг массированно ударит ракетами

13:18

Написано в Библии: священник сказал, является ли курение грехом - ответ удивитВидео

13:15

Тоня Матвиенко призналась, где сейчас и чем занимается ее старшая дочь

13:00

Как обманывают супермаркеты с овощами: эксперт предупредила о хитром трюке

12:43

Какая одежда делает женщину моложе: шесть естественных трюков на каждый день

12:41

Штурмовиков РФ "перемололи" вместе с танками: у врага максимальные потери на юге

12:39

Искушение Большим шлемом: рецензия на фильм "Соперники"

12:37

Уничтожение моста под Часовым Яром: в ВСУ рассказали о тяжелой ситуации на фронте

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Модные ошибкиОкрашивание волосНовости модыСоветы от Андре ТанаКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять