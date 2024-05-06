Ядерные учения РФ: в США "проехались" по манипуляциям оккупантов

В США назвали "безответственной риторикой Кремля" анонс новых ядерных учений.

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В США отреагировали на ядерные угрозы Кремля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, сайт Кремля

РФ угрожает ядерными учениями, но на самом деле это пример безответственной риторики Кремля. Об этом заявил представитель Пентагона, бригадный генерал BBC Пэт Райдер, сообщает корреспондент Politico Лара Селигман в Twitter.

США не видят изменений в "стратегической силовой позиции" РФ даже после анонсированных учений с применением тактического ядерного оружия.

"Это пример безответственной риторики, которую мы видели у России в прошлом", - добавил Райдер. видео дня

Ядерные угрозы РФ - последние новости

Ранее в Польше оценили угрозу ядерного удара от Путина. Существуют сдерживающие факторы, которые не должны позволить Владимиру Путину применить ядерное оружие, считает глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Напомним, ранее генерал США сказал, использует ли РФ ядерное оружие. Оккупанты не беспокоятся по поводу того, сколько людей они убивают, даже своих. Но для захватчиков выгодно иметь ядерное оружие, однако не использовать его.

Аналитики американского Института изучения войны предположили, что Путин бряцает ядерным оружием, чтобы продвинуть информационные операции. "Цель" Москвы - капитуляция Украины и разоружение Североатлантического альянса.

Ядерный шантаж Кремля 29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон". Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине. В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие. Между тем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

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