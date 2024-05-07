Задействованы 'Искандеры' и авиация: Беларусь объявила о проведении ядерных учений

В Минобороны Беларуси отметили, что часть сил и подразделений была переведена на альтернативный аэродром для подготовки к ядерным учениям совместно с РФ.

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Беларусь объявила о внезапной проверке носителей ядерного оружия / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Беларуси объявили о проведении синхронно с Россией учений с применением тактического ядерного вооружения. В ходе этих мероприятий Минск отработает действия по подаче боеприпасов на средства доставки. Об этом сообщают белорусскиеСМИ со ссылкой на министра обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.

По его словам, паптовая проверка средств-носителей нестратегического ядерного оружия проводится в связи с распоряжением белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"В готовность к выполнению задач по назначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25. Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленного [Александром Лукашенко]. Во время нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами", - заявил министр обороны Хренин. видео дня

По информации Министерства обороны Беларуси, уже переведена часть войск и авиационных средств на альтернативный аэродром, после чего состоится "проведение тренировок по подготовке к использованию нестратегического ядерного оружия".

В мониторинговой группе "Белорусский Гаюн" отмечают, что, вероятно, для проведения проверки будут задействованы полигоны "Осиповичский" и "Неман".

"К проверке привлекают эскадрилью штурмовиков Су-25 116-й штурмовой авиационной базы и 587-й отдельный ракетный дивизион 465-й ракетной бригады, вооруженный ОТРК "Искандер-М"", - отмечают аналитики.

Кроме того, по их данным, в учениях также примет участие подразделение 336-й реактивной артиллерийской бригады, вооруженное ракетными комплексами "Полонез-М"", - отмечают аналитики.

"По нашей информации, сегодня по меньшей мере 2 штурмовика Су-25 совершили перелет с аэродрома базирования ("Лида") на аэродром "Мачулище". Также запланирован вывод подразделений, вооруженных комплексами "Искандер-М" и "Полонез-М", в позиционные районы", - резюмируют в "Белорусском Гаюне".

Зоны поражения ядерным оружием / Инфографика Главред

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие - оружие массового поражения, состоит из поражающих компонентов ударного, температурного и облучающего действия. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва гораздо больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

Ядерные угрозы Путина - что известно о ядерных учениях в РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, министерство обороны страны-агрессора России объявило о намерении провести учения по использованию нестратегического ядерного оружия. Согласно поручению диктатора Владимира Путина, МО РФ планирует провести эти учения "в ближайшее время".

Представитель Пентагона, бригадный генерал BBC Пэт Райдер отметил, что заявления о ядерных учениях РФ являются лишь примером безответственной риторики со стороны Кремля.

Запад выражает возмущение тем, что российский диктатор может использовать тактическое ядерное оружие для шантажа. Этот подход позволяет Путину влиять на другие государства и заставлять их бояться России как страны-агрессора. Бывший глава украинского МИД Огрызко подчеркнул, что Путин манипулирует ядерной угрозой, чтобы запугать других.

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