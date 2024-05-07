Со стрельбой и бойкотом дипломатов: в Москве провели "инаугурацию" Путина

В МИД призывали мировое сообщество не признавать легитимность диктатора Владимира Путина.

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Владимир Путин принял новую присягу / Скриншот

Пятая по счету "инаугурация" Владимира Путина в должности президента РФ состоялась в Москве во вторник, 7 мая.

В Москве сходку кремлевской верхушки пытались обставить с помпезностью и для этого даже палили из орудий у стен Кремля, правда в итоге пострадали только ближайшие деревья и птицы, которых оглушили выстрелы.

Не забыл в своей "тронной" речи кровавый диктатор и российских оккупантов, которых он послал на убийства украинцев и разрушение мирных городов соседний страны.

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Путин поблагодарил захватчиков, которые воюют против Украины. При этом он заверил, что Россия будет поддерживать отношения с другими странами, которые видят в ней "надежного" и "честного" партнера.

"Мы не отказываемся от диалога с западными странами. Выбор за ними", – сказал Путин.

Отметим, что дипломаты практически всех цивилизованных стран проигнорировали шабаш с новой "инаугурацией" Путина.

Однако несколько государств ЕС отправили своих представителей для участия в церемонии. Среди них представители Франции, Венгрии, Словакии, Греции, Мальты и Кипра.

В то же время, страны Балтии, Британия, Канада, Чехия, Германия и США отказались участвовать в сомнительной "инаугурации" Путина.

Новый срок Путина: позиция Украины

Накануне в МИД заявили о то, что Украина не признает диктатора Путина демократически избранным на выборах в текущем году и легитимным президентом РФ.

"Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации. Недавние резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 17 апреля № 2540 (2024) и Европейского парламента от 25 апреля № 2024/2665 (RSP) подтверждают неправомочность проведения так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины и легитимность их результатов", - говорится в официальном сообщении МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также призвали иностранные государства, международные организации и общественность следовать этому примеру, не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Путина.

Что известно о борьбе Путина за пожизненное президентство

Добавим, что после первых двух сроков в президентом кресле Путин шел на разные ухищрения, чтобы оставаться у власти безгранично долго.

Сначала он усадил в президентское кресло своего подельника Дмитрия Медведева, который занимал этот пост с 2008 по 2012 год. А затем путем брутальных изменений в конституцию РФ Путин фактически закрепил за собой пожизненное президентсво.

Добавим, что по обновленному законодательству, Путин может править Россией до 2036 года, когда ему уже будет 83 года.

Президентские "выборы" в РФ

Как сообщалось ранее, в то время как кремлевские СМИ вовсю рапортуют об очередях желающих проголосовать за Путина, оппозиционные медиа пишут о возрастающем недовольстве среди россиян - в сети распространяются сделанные гражданами страны-агрессора фотографии с испорченными бюллетенями. На некоторых избиратели оставляли весьма емкие надписи: "Крым - это Украина", "Слава Украине" и др.

Также СМИ пишут об усилении охраны участков. Например, в Екатеринбурге на входе на избирательные участки от голосующих просят сдавать зажигалки во избежание поджогов урн.

Как известно, российские "выборы" проводились на захваченных территориях Украины. "У России нет легитимных оснований для подобных действий на территории Украины", - в частности заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд.

Выборы президента России 2024 Президентские выборы в РФ состоялись с 15 по 17 марта 2024 года. Глава государства избирался на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года. Инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая 2024 года. Окончательные итоги подведены Центральной избирательной комиссией 21 марта. Согласно результатам выборов, Владимир Путин набрал рекордное для российских президентских выборов абсолютное и относительное число голосов (более 76 млн голосов и 87,28 % при рекордной явке 77,49%). Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин попытается использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как предпосылку для затяжной войны в Украине.

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