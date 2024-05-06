Украина не признает Путина президентом РФ: в МИД сделали громкое заявление

Российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности, подчеркнули в МИД.

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В МИД назвали Владимира Путина нелегитимным / Коллаж: Главред, Фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Украина не признает диктатора Владимира Путина демократически избранным на выборах в текущем году и легитимным президентом РФ, а также призывает сделать то же другие страны и международные организации, заявили Министерства иностранных дел.

"Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации. Недавние резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы от 17 апреля № 2540 (2024) и Европейского парламента от 25 апреля № 2024/2665 (RSP) подтверждают неправомочность проведения так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины и легитимность их результатов", - говорится в официальном сообщении МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также призвали иностранные государства, международные организации и общественность следовать этому примеру, не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора Путина, а также в дальнейшем противостоять организованному им разрушению системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей, а также продолжать действенную поддержку народа Украины которая создает угрозу европейской и мировой безопасности, миру и стабильности.

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В МИД напомнили о том, что на 7 мая в РФ анонсирована церемония вступления Путина в должность: "Таким образом, российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил РФ в государство-агрессора, а правящий режим – в диктатуру".

Отмечается, что "в ходе так называемых мартовских "выборов" Российская Федерация нарушила положения многочисленных международных документов, являющихся основой современной системы международных отношений".

В МИД также добавили, что незаконная организация избирательного процесса на временно оккупированных суверенных территориях Украины с сознательным участием в нем миллионов граждан Украины стали брутальным нарушением общепризнанных норм и принципов международного права.

"Прибегая к пропаганде и манипуляциям, кремлевский режим использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств", - резюмировали в ведомстве.

Президентские "выборы" в РФ

Как сообщалось ранее, в то время как кремлевские СМИ вовсю рапортуют об очередях желающих проголосовать за Путина, оппозиционные медиа пишут о возрастающем недовольстве среди россиян - в сети распространяются сделанные гражданами страны-агрессора фотографии с испорченными бюллетенями. На некоторых избиратели оставляли весьма емкие надписи: "Крым - это Украина", "Слава Украине" и др.

Также СМИ пишут об усилении охраны участков. Например, в Екатеринбурге на входе на избирательные участки от голосующих просят сдавать зажигалки во избежание поджогов урн.

Как известно, российские "выборы" проводились на захваченных территориях Украины. "У России нет легитимных оснований для подобных действий на территории Украины", - в частности заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд.

Выборы президента России 2024 Президентские выборы в РФ состоялись с 15 по 17 марта 2024 года. Глава государства избирался на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года. Инаугурация избранного президента запланирована на 7 мая 2024 года. Окончательные итоги подведены Центральной избирательной комиссией 21 марта. Согласно результатам выборов, Владимир Путин набрал рекордное для российских президентских выборов абсолютное и относительное число голосов (более 76 млн голосов и 87,28 % при рекордной явке 77,49%). Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин попытается использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как предпосылку для затяжной войны в Украине.

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