Оккупанты продвинулись возле Старомайорского и в Красногоровке - DeepState

7 мая на Новопавловском направлении украинские военные сдерживали ВС РФ в районах Красногоровки, Константиновки, Водяного и Урожайного Донецкой области.

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Враг продвинулся возле Старомайорского и в Красногоровке / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

Российские оккупанты продвинулись вблизи Старомайорского Донецкой области. Также оккупанты имели успех в Красногоровке. Об этом сообщили аналитики DeepState утром 8 мая.

"Враг продвинулся возле Старомайорского и в Красногоровке", — говорится в сообщении в Telegram.

Война в Украине - карта Deep State

Война в Украине - карта Deep State

Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. видео дня С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Что говорят в Генштабе ВСУ

В отчете Генштаба ВСУ сообщили, что в течение 7 мая на Новопавловском направлении украинские военные сдерживали Вооруженные силы Российской Федерации в районах Красногоровки, Константиновки, Водяного и Урожайного Донецкой области. Там оккупанты 11 раз пытались прорвать украинскую оборону при поддержке авиации.

Всего за прошедшие сутки произошло 84 боевых столкновения.

Враг нанес 1 ракетный и 47 авиационных ударов, совершил 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Война в Украине - последние новости сегодня

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российская оккупационная армия не оставляет попыток захватить территории в Донецкой и Запорожской области. Враг продолжает штурмовать Часов Яр.

В отчете ISW говорится, что 7 мая российские оккупанты совершили наземные атаки вблизи Богдановки, Нового микрорайона, возле Ивановского, Клищеевки и Андреевки.

Офицер 3-й отдельной танковой железной бригады Владимир Гонтарь сообщил, что на Купянском направлении ситуация становится все более напряженной. Оккупанты стягивают живую силу и технику и пытаются определить слабые места в украинской обороне.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Силы обороны Украины смогли улучшить тактическое положение и имеют определенные успехи в районе Серебрянского лесничества на Лиманском направлении.

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