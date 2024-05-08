'Людей не считают, техники много': офицер раскрыл ситуацию на Купянском направлении

На Купянском направлении оккупанты бросают в бой все больше контрактников и техники, ища слабые места в украинской обороне, отметил Владимир Гонтарь.

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Уровень напряжения на Купянском направлении растет / Колаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

На Купянском направлении ситуация становится все более напряженной. Оккупанты стягивают живую силу и технику и пытаются определить слабые места в украинской обороне. Об этом рассказал офицер 3-й отдельной танковой железной бригады Владимир Гонтарь в эфире телемарафона.

"В целом сутки и все время ситуация такая же напряженная, как и была до того. Я бы сказал, что степень напряженности достаточно высокая, по сравнению даже со временем нашего контрнаступления. Мы все очень сосредоточены", - рассказал офицер.

По его словам, вместе с тем, что оккупанты подтягивают живую силу и технику, враг также ведет разведывательные действия, чтобы определить прочность обороны ВСУ. Гонтарь отметил, что россияне активно пополняют свои резервы. Он сказал, что трудно точно определить, оккупанты просто пополняют потери личного состава, или увеличивают общую численность войска на этом направлении.

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"Мы понимаем, видим, слышим по радиоперехватам, что там в основном находятся контрактники. То есть люди еще более подготовленные, чем те, кого они уже положили. Людей они не считают. Техники у них достаточно много, поэтому и гонят", - пояснил Гонтарь.

Офицер заверил, что украинские защитники на Купянском направлении готовы к любому развитию событий, в том числе и к возможному наступлению российских войск в мае-июне.

Кто такой Владимир Гонтарь? Владимир Гонтарь - офицер-артиллерист, заместитель командира батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 3-й танковой, а "по совместительству" - талантливый фотожурналист, рассказали на странице военного подразделения.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, Силы обороны Украины достигли тактических успехов на Лиманском направлении, в частности в районе Серебрянского лесничества, сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. Ситуация в районе Часового Яра остается под контролем украинских военных, несмотря на активные боевые действия и попытки оккупантов прорваться в город.

Также Волошин рассказал, что ВСУ не испытывают острого дефицита боеприпасов, хотя россияне все еще имеют преимущество в количестве снарядов и живой силы. Он подчеркнул, что украинские военные используют свои ресурсы с умом и максимально эффективно расходуют каждый снаряд.

Как сообщал Главред, оккупанты, не достигнув значительных успехов до 7 мая, даты инаугурации Путина, решили усилить давление на Часо-Яровском направлении, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Российские войска начали формировать ударную группу в тылу для штурма Часового Яра.

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