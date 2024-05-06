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Наступление под Купянском и "мечты" о Харькове: какие планы у России в регионе

Андрей Ганжа
6 мая 2024, 09:00
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О новой линии фронта на севере Харьковщины говорить пока рано, но нельзя исключать попыток штурмов позиций ВСУ со стороны оккупантов, сказал Олег Синегубов.
Купянск, Харьков
На Купянском направлении тяжелая ситуация, войска РФ ищут слабые места в обороне – МВА / Главред

Российские оккупационные войска продолжают обстрелы Харькова и области. Враг применяет корректируемые авиабомбы, ракеты и артиллерию. Активно обстреливаются приграничные пункты, наносятся удары по северной и центральной части города, а на Купянском направлении россияне усилили наступательные действия. Параллельно захватчики строят новый военный аэродром в Белгородской области, который способен будет принимать различные типы самолетов, и накапливают свои войска в направлении Харькова.

Какие планы вынашивают войска РФ в Харьковской области, что происходит на Купянском направлении и зачем противнику новый аэродром – разбирался Главред.

Россия накапливает войска в направлении Харькова

Командование фиксирует наращивание численности оккупационных войск России на Харьковском направлении, на днях сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

видео дня

Руководство приняло решение об усилении войск на угрожающих направлениях.

"Отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", - рассказал Сырский.

Россия скапливает войска, но не для наступления на Харьков?

Россия по-прежнему строит планы по оккупации Харькова и населенных пунктов Харьковской области, однако ситуация остается контролируемой, сказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Эти заявления мы слышим каждый год. Для себя мы четко должны понять, что враг не оставил идею либо захватить определенные территории Харьковской области, либо оккупировать Харьков. Поэтому мы должны быть готовы сделать все для противодействия любым настроениям и нападениям врага. Это и строительство фортификаций, и содействие нашим военным", - отметил чиновник.

Председатель ОВА акцентировал внимание на том, что по данным Генерального штаба ВСУ, за последние 10 месяцев число российских войск, которые постоянно находятся к северу от Харькова, не увеличивается. Свежие подразделения россиян, которые там появляются, сразу перебрасываются на другие участки фронта – под Купянск, Лиман или в Донецкую область.

"Там сначала идет накопление, после того эти войска передислоцируются. Там есть логистическая развязка, аэропорт, подвоз боеприпасов и прочее", - объяснил Синегубов.

Есть ли угроза штурма позиций ВСУ возле Харькова?

Глава ОВА отметил, что на данный момент рано рассуждать о возможной новой линии фронта на севере Харьковщины. Впрочем, попытки штурмов украинских позиций со стороны оккупантов не исключаются.

"Определенное накопление идет, это для нас прогнозируемо. Однако говорить об открытии новой линии фронта рано. Возможно, будут попытки штурмов наших позиций, мы этого не исключаем", - добавил Синегубов.

Кто такой Олег Синегубов?

Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

Россиянам не удастся прорвать границу на севере Харьковской области, но оккупанты могут попытаться провести разведку боем в направлении Харькова, полагает военный эксперт Олег Жданов.

"Я не исключаю, что возможна разведка боем напротив Харькова. То есть на севере Харьковской области россияне в численности батальона (до роты) вполне вероятно могут попытаться навязать бой. Им не удастся пробить границу - у нас там достаточно войск и укреплений, но при наличии боевой активности мы не сможем снимать оттуда резервы или хотя бы часть войск, чтобы перебросить их на другие оперативные направления", - рассказал аналитик в интервью Главреду.

Новый аэродром оккупантов в Белгородской области

OSINT-исследователь RedIntel Panda обнародовал спутниковые снимки, согласно которым россияне строят новый аэродром на Белгородчине. Объект сооружают приблизительно в 9 километрах от центра населенного пункта Алексеевка, где находится военно-логистический хаб. Это в 75 километрах от границы с Украиной.

Аэродром рф
Аэродром РФ неподалеку от Алексеевки Белгородской области / GoogleMaps

Аналитик утверждает, что с 27 апреля там, на взлетно-посадочной полосе, продолжается укладка базового слоя. Длина полосы – примерно 1800 метров. Она может принимать разные типы самолетов, в том числе и военно-транспортные Ил-76.

Аэродром РФ в Белгородской области
Аэродром РФ в Белгородской области, спутниковый снимок / Twitter/RedIntel Panda

"Если предположить, что этот аэродром будет военным, то его назначение может заключаться в том, что он станет запасным вариантом для российских вертолетов", - считает наблюдатель.

Зачем войскам РФ аэродром в Белгородской области

Впрочем, сооружение дополнительного военного объекта для российской боевой авиации не обязательно может означать, что речь пойдет об усилении угрозы Харькову и области.

Захватчикам нужна более отдаленная от украинских границ посадочная полоса для своих транспортных самолетов и штурмовиков, однако не исключено, что таким шагом они планируют и продвижение вглубь Украины, говорит израильский военный аналитик Дэвид Шарп.

"Россияне нуждаются в посадочной полосе для самолетов транспортной или штурмовой авиации, чтобы они были ближе к этому участку. Теоретически может и планироваться захват украинской территории в глубину и они исходят из того, что аэродром будет дальше от границы", - предположил аналитик.

По его словам, Украина не может применять HIMARS по расположенному на расстоянии 75 км вражескому военному объекту, а РСЗО Смерч и Ольха оккупанты могут противостоять. Но возможности украинской армии продолжают расти, поэтому аэродром станет одной из важнейших целей ВСУ.

Враг строит свою посадочную полосу дальше от границ с Украиной, чем Белгородский аэродром, объясняет авиационный эксперт Богдан Долице. Россияне пытаются снизить уровень угрозы для своей боевой авиации, которая все же останется уязвимой для украинских войск.

"Это способ защиты российской техники. Там (на новом аэродроме) могут разместить вертолеты и небольшие военно-транспортные самолеты. Эта взлетная полоса позволит выполнять немало задач именно для боевой авиации", - убежден Долице.

Наступление РФ в Купянском районе

Оккупанты усилили давление на позиции ВСУ в Купянском районе и атакуют сразу на нескольких участках фронта. Если обратить внимание на карту, можно заметить, что они строят планы на перспективу по выходу на участки трассы Р07, чтобы попытаться продвинуться к населенным пунктам, которые ближе к Харькову.

Харьковская область
Карта Харьковской области / GoogleMaps

Под Купянском, к востоку от Харькова, войска РФ уже 10 месяцев удерживают 100-тысячную группировку, напомнил Олег Синегубов. Оккупанты проводят ротации и штурмовые действия. Россияне пытаются найти слабое место в обороне ВСУ.

"Они испытывают позиции наших военных для того, чтобы выявить слабину", - проинформировал Синегубов.

Вражеские силы пытаются выйти на рубежи, которые определило для них военное командование РФ, заявил глава Купянской военной администрации Андрей Беседин. Впрочем, основных "целей" достигнуть врагу не удается.

"Ситуация тяжелая. Враг возобновил наступательные действия на Купянском направлении, активизировав эти действия. Сейчас россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ, чтобы найти слабое место и выйти на те рубежи, которые определило им их командование. Но в большинстве своем у врага ничего не получается. Противник теряет живую силу и технику. Единственное, что они умеют делать – это уничтожать гражданскую и критическую инфраструктуру и делать террор мирному населению", – подчеркнул Беседин.

Россия "планирует" захватить Купянск

Войска РФ наносят артиллерийские и минометные удары на Купянском направлении недалеко от линии соприкосновения, отметила пресс-секретарь 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Надежда Замрига.

По ее словам, ситуация свидетельствует о намерении оккупантов захватить села в Купянском районе и сам Купянск. Россияне постоянно оказывают давление и подтягивают силы и средства.

Харьков, Купянск
Купянский район плотно примыкает к линии фронта и территории РФ / DeepState

"Сказать, что где-то в одном месте он ведет активные боевые действия, а где-то остановился и ничего не делает, мы так не думаем", - подчеркнула Замрига.

Российские войска особенно активно атакуют в районах населенных пунктов Стельмаховка и Берестово, подтягивая личный состав и технику, объяснил обстановку спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Стельмаховка и Берестовое
Стельмаховка и Берестовое / DeepState

Однако военный также заметил, что Силы обороны Украины смогли улучшить свое тактической положение в районе населенного пункта Синьковка и Серебрянского лесничества.

Синьковка
Синьковка - населенный пункт, который называют "воротами в Купянск" / DeepState

Что известно о Купянске и почему город очень важен

Купянск - административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковщины. Также является крупным узлом автомобильных дорог.

27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

При этом оккупанты до сих пор продолжают давление на Купянском направлении.
Как пишет Forbes, южнее города находится поселок Купянск-Узловой, который является большим железнодорожным узлом - там сходятся ветки железной дороги на пяти направлениях. Севернее – на росийские Белгород и Валуйки. К юго-востоку – на оккупированные Сватово – Рубежное – Попасную. Юго-западнее – на деоккупированный Святогорск. К северо-западу – на Харьков.

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев отмечает: врага привлекает этот город, поскольку железная дорога является основным транспортом российской военной логистики.

Капитан Илья Евлаш, начальник пресс-службы ОВСУ "Хортица", отвечающий за это направление, также говорит, что
Купянск-Узловой и сам Купянск важны для россиян прежде всего как логистический хаб. По его словам, на базе города оккупанты, во-первых, могут разместить склады, ресурсные базы, штабы, военнослужащих. Во-вторых, они могут создать там плацдарм для дальнейших наступлений.

Ситуация в Кисловке Купянского района

Аналитики DeepState на днях заявили, что российским оккупантам удалось продвинуться в Кисловке Купянского района. Войска РФ уже публиковали видео с установленным флагом в якобы Кисловке, однако никаких подтверждений полного захвата врагом населенного пункта на данный момент нет.

Главком Сырский ранее сообщил об усилении украинских войск на самых сложных направлениях, а Генеральный штаб отрапортовал об отражении атак, в том числе, и в районе Кисловки.

Кисловка
Украинские войска ведут бои с оккупантами за Кисловку / DeepState

"На Купянском направлении украинские воины отразили 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестово, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области", - сказано в сводке Генштаба.

В DeepState утверждают, что оккупанты штурмуют Кисловку, но их результаты явно далеки от тех, на которые они "рассчитывали".

"Старобельский отрезок — продолжаются активные штурмовые действия врага в Кисловце, вводятся резервы, но успехи противника явно не соответствуют заявленным ожиданиям", - указали наблюдатели.

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