'Серая зона' в Харькове: эксперт рассказал, на сколько километров прорвался враг

Расстояние 8-10 км для первой линии обороны - это наиболее рациональный и конструктивный подход, считает Селезнев.

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Оккупанты заняли "серую зону" в приграничье на севере Харьковской области / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Несмотря на то, что армия страны-агрессора России заняла "серую зону" в приграничье на севере Харьковской области, до первой линии оборонительных сооружений она так и не добралась, сказал военный эксперт Владислав Селезнев, передает FREEДОМ.

Он также подчеркнул, что защитные оборонительные сооружения не возводят ближе чем в 5-8 км от границы.

"Активные вражеские не только разведывательные, но и ударные беспилотники, минометные системы, артиллерийские системы, управляемые авиабомбы превращали бы в пепел не только построенные инженерные фортификации, но и личный состав и строительную технику, которая могла бы использоваться для проведения таких работ. Поэтому расстояние 8-10 км для первой линии обороны - это наиболее рациональный и конструктивный подход. После первой линии идет вторая, далее - третья. Третья считается наиболее мощной системой заградительных и защитных сооружений", - пояснил Селезнев. видео дня

По его словам, первая линия обороны традиционно слабее последующих.

"Но в любом случае линия фортификации выполняет свою миссию. И мы должны абсолютно четко артикулировать следующее: несмотря на то, что противник занял "серую зону" в нашем приграничье на севере Харьковской области, первой линии оборонительных сооружений он еще не добрался. Продвижение российских солдат составляет на разных участках три, шесть, до восьми километров. А я напомню еще раз: 8-10 км - на таком расстоянии от линии государственной границы расположена первая линия инженерных фортификаций", - подчеркнул военный эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Ситуация в Харькове - последние новости

Напомним, на Харьковском направлении оккупанты несколько активизировались - там по состоянию на обед 19 мая произошло уже 7 боевых столкновений, сообщает Генштаб.

РФ стянула для наступления на Харьковщине 15 тысяч военных, сказал Михаил Подоляк.

Цель российских войск на Харьковщине заключается в том, чтобы приблизиться к Харькову на расстояние выстрела обычной пушки.

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