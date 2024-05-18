Угроза эвакуации города-миллионника: появился тревожный прогноз наступления РФ

Если враг приблизится к Харькову на расстояние 10-15 км, по городу смогут работать пушки, предупредил Алексей Гетьман.

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Алексей Гетьман прокомментировал наступление РФ / Минобороны РФ, Facebook

Военный эксперт, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман прокомментировал вероятность угрозы окружения или захвата Харькова российскими оккупантами.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, такая вероятность на сегодня практически отсутствует.

"Но от этого не легче. Ведь когда россияне приблизятся к Харькову на расстояние 10-15 км, по городу смогут работать пушки, даже гаубицы, следовательно, Харьков будет под артиллерийским обстрелом", - предупредил эксперт.

При этом он не исключил, что это может привести к эвакуации людей из Харькова.

"Тогда нужно будет думать о том, как эвакуировать людей из города, ведь если он будет под артиллерийским огнем, даже воздушные тревоги включаться не будут – постоянно будет происходить обстрел, как и в других городах, где сейчас идут боевые действия", - добавил Гетьман.

Смотрите видео - интервью Алексея Гетьмана Главреду:

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости по теме

Ранее у Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что эскалация на фронте в Харьковской области - это попытка России захватить еще хотя бы маленькую часть территорий для улучшения своих позиций перед тем, как Украина избавится от дефицитов в оружии и технике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что россияне наносят удары по Волчанску, были попытки прорывов вражеских диверсантов, сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Ситуация на севере обострилась, однако Харькову угрозы нет.

Россия начала новую волну наступления на Харьковщине, сказал президент Владимир Зеленский. Силы обороны отражают атаки. Идут тяжелые бои.

Кто такой Алексей Гетьман Майор запаса Вооруженных сил Украины. Проходил службу в батальоне имени генерала Кульчицкого. Ветеран российско-украинской войны. Выступает в качестве военного эксперта и аналитика в ряде ведущих СМИ.

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