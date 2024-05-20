Россия может готовить атаку на страны НАТО: майор ВСУ назвал вероятные цели Путина

Военный эксперт отмечает, что Россия может атаковать страны Балтии или Польшу пользуясь количественным преимуществом в производстве вооружения.

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Майор ВСУ назвал страны, которые РФ может атаковать следующими / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Алексей Гетьман/Facebook

Последние кадровые решения в российском правительстве могут свидетельствовать о том, что российский диктатор Владимир Путин готовится вести агрессивную войну против Украины в течение еще нескольких лет. Кроме того, по данным аналитиков Института изучения войны, Россия может готовить попытку наступления на одну из стран-членов НАТО. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

По его словам, это могут быть страны Балтии или Польша.

"В тоталитарных странах проще перевести экономику на военные рельсы. В США все производство оружия - это частные предприятия, и для того, чтобы там начали производить больше оружия, с ними нужно заключать контракты минимум на пять лет, потому что только на пятый год производители смогут получить прибыль, которую вложат в свое развитие, а не покупку новеньких яхт и автомобилей", - сказал он.

Гетьман подчеркивает, что производители не будут работать на заказ только на несколько лет, поскольку они бизнесмены. В то же время в тоталитарной стране власть может заставить любого производить необходимую продукцию: дали приказ, национализировали предприятие, и вопрос решен.

"Но все равно демократические страны, как правило, побеждают тоталитарные", - резюмировал Гетьман.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он рассказал о перспективах наступления российских войск на Харьковщине:

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил, что хотя ситуация на фронте является сложной, она далека от катастрофической. Однако это не меняет того факта, что российские стратеги намерены не только захватить Украину, но и изменить мировой порядок.

С помощью ракетных комплексов ATACMS, которые были поставлены Пентагоном, Силы обороны Украины смогли бы потопить российский тральщик "Ковровец" во временно оккупированном Севастополе. Об этом сообщило издание Forbes.

Экс-командир "Азова" и заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что оккупационная армия России не сможет взять Харьков, поскольку действия врага похожи на растягивание ресурсов ВСУ.

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