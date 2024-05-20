Для этого есть Формула мира Зеленского: в СНБО сделали заявление о мирных переговорах с РФ

Секретарь СНБО Александр Литвиненко отметил, что лучшей гарантией безопасности в Европе на сегодняшний день остается вступление в НАТО по примеру Финляндии.

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Мирные переговоры с Россией - в СНБО сделали важное заявление / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Агрессивная война России против Украины в любом случае закончится переговорами, однако это должно быть не перемирие продолжительностью в несколько лет, а устойчивый мир на десятилетия. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил в видеообращении к участникам Форума региона Балтийского моря: "НАТО 2024 и Арктическая Европа".

Он подчеркнул, именно с этой целью была разработана и продвигается формула мира президента Украины Владимира Зеленского. Секретарь СНБО выразил надежду, что эта инициатива будет поддержана участниками Глобального саммита мира, который пройдет в июне в Швейцарии.

"Это настоящий дипломатический трек, который имеет все шансы способствовать достижению справедливого мира", - подчеркнул Литвиненко.

видео дня

Он также заявил, что Украина нуждается не просто в перемирии, а в устойчивом мире на десятилетия, который обеспечит устойчивое развитие Украины. Поэтому, по словам секретаря СНБО, важны гарантии безопасности.

"Соглашения по безопасности, реализующие прошлогоднее заявление G7 - без малейшего сомнения важный шаг. И мы высоко ценим усилия президента Финляндии Александра Стубба и всего финского народа, который как никто знает критическое значение безопасности для соседей России", - сказал секретарь СНБО.

По его мнению, Украине нужны именно четкие гарантии, и финский пример четко показывает, что единственной настоящей гарантией безопасности в Европе является членство в НАТО.

Литвиненко подчеркнул, что именно поэтому Украина надеется получить приглашение к членству в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне. Он также указал на то, что вступление в североатлантический Альянс состоится "не завтра", однако официальное приглашение Украины в НАТО "охладит много горячих голов в РФ".

"Оно будет способствовать деэскалации, а не станет конфронтационным шагом. Опыт Бухарестского саммита 2008 года четко доказал - в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным четкая определенность стабилизирует ситуацию, а ее отсутствие - провоцирует Россию на агрессивные шаги", - резюмировал секретарь СНБО.

Кто такой Александр Литвиненко Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года - заместитель Секретаря СНБО. С 13 августа 2019 до 23 июля 2021 года - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.

Саммит мира в Швейцарии - что известно о Глобальном саммите мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что во время Глобального саммита мира в Швейцарии не будут обсуждать процесс завершения агрессивной войны РФ против Украины.

Хотя Украину не подталкивают к переговорам с Россией, в мире все же есть такая атмосфера. Киев планирует по результатам Саммита мира получить механизм для решения вопросов безопасности, гуманитарных, энергетических и судоходных вопросов. Прежде чем начать переговоры с Москвой, необходимо создать детальный план, согласованный с мировым сообществом. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Украина надеется на участие Китая в Глобальном саммите мира, который состоится в июне в Швейцарии, поскольку официальный Пекин имеет значительное влияние на Россию. Об этом также отметил президент Украины Владимир Зеленский.

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