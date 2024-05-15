Пошли в наступление и хотят переговоров: в СНБО раскрыли, что задумали россияне

Главная цель оккупантов - растянуть украинские силы, чтобы якобы иметь возможность прорваться на востоке, считают в СНБО.

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Россия заговорила о переговорах / колаж: Главред, фото: Офис Президента, скриншот с видео выступления

Страна-агрессор Россия снова вспомнила о переговорах на фоне обострения ситуации в приграничных районах Харьковской области. Однако, Украина отвергает возможность таких переговоров с Москвой, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram.

Он отметил, что Россия прогнозируемо начинает раскачивать тему переговоров, но в Украине считают, что все эти попытки россиян - это просто торги.

"Заявление Путина о том, что они (переговоры, - ред.) возможны без вывода российских войск - это торг, и на стол он готов положить приграничье Харьковщины, а также сигналить, мол, если не захотите - пойду в других областях", - пояснил Коваленко. видео дня

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО также добавил, что оккупантам не хватает живой силы и техники для наступления на Харьков и Сумы. А, поэтому, угрозы российской верхушки - это блеф, а наступление возможно только в приграничных территориях.

Коваленко уверен, что главная цель оккупантов - растянуть украинские силы, чтобы якобы иметь возможность прорваться на востоке.

"Ключевая наша задача - выстоять. Это задача на этот год. Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры РФ нужны только для паузы и накопления сил", - подытожил он.

Кто такой Андрей Коваленко Боец теробороны, военный аналитик, PR-консультант, специалист по информационным технологиям. Сейчас занимает должность руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Возможность переговоров с Россией - последние новости

Ранее, политический и экономический эксперт Тарас Загородний говорил, что все мирные инициативы России направлены на то, чтобы сорвать поставки военной помощи Украине, перевооружиться и снова напасть.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к переговорам, но не с Россией, поскольку Путин их на самом деле не хочет.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что возвращение к переговорам с президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным возможно. Впрочем, произойдет это только тогда, когда Кремль поймет важные вещи.

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