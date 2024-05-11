УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

Алексей Тесля
11 мая 2024, 18:59
727
Дональд Трамп может продолжить отправлять вооружение Украине и укреплять её оборону, пишут СМИ.
Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали 'плана Трампа'
Дональд Трамп / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Стали известны возможные детали плана Дональда Трампа по войне в Украине, с котором он идет на новые президентские выборы.

Подробности публикует APNews, ссылаясь на данные, полученные в окружении 45-го президента США.

Отмечается, что в случае своей победы на выборах Трамп будет добиваться прекращения огня в Украине и начала переговоров.

видео дня

При этом он будет настаивать на продолжении отправки вооружений Украине и укреплении её обороны, если Киев пойдёт на переговоры, пишут авторы статьи.

Вместе с тем перспективы членства Украины в НАТО будут отложены, причем РФ могли бы быть предложены послабления санкций, не исключается в материале.

При этом Украине позволят настаивать на возврате всех территорий, однако полностью отменить санкции против Москвы смогут только после того, как она подпишет мирное соглашение, полностью приемлемое для Украины, указывается в статье.

Скандальные заявления Трампа - последние новости по теме

Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

Скандальные заявления Трампа о войне в Украине

Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".

"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", – заявил политик.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп война России и Украины
Реклама

Главное за день

Налетит холодина и дожди: синоптики объявили І уровень опасности

Налетит холодина и дожди: синоптики объявили І уровень опасности

19:35 Синоптик
Оккупанты забрасывают Харьковщину КАБами: в ОВА назвали количество жертв

Оккупанты забрасывают Харьковщину КАБами: в ОВА назвали количество жертв

19:31 Украина
Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

18:59 Мир
Все главные новости

Популярное

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышами 11154

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышами

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага 9591

РФ готовится к основному удару и это не Харьков: офицер - о настоящих целях врага

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88 5800

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88

Все как с Королевой: брак Игоря Николаева и Проскуряковой на грани краха 4555

Все как с Королевой: брак Игоря Николаева и Проскуряковой на грани краха

Последние новости

19:35

Налетит холодина и дожди: синоптики объявили І уровень опасности

19:31

Оккупанты забрасывают Харьковщину КАБами: в ОВА назвали количество жертвВидео

18:59

Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали "плана Трампа"

18:51

Взрыв слышали все Сумы: РФ атаковала город ракетой, есть жертвы

18:33

Поздравления с Днем матери - обворожительные картинки и теплые слова

РФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – ЖироховРФ и Беларусь могут напасть на Сувалкский коридор, НАТО отреагирует лишь через 10 дней – Жирохов
18:30

"Путин постарается нанести максимальный ущерб": Сотник назвал цели ядерных ударов РФВидео

18:16

Британия передает Украине крупнейший в истории пакет военной помощи

17:57

"Грачу" подрезали крылья: ВСУ сбили на востоке российский штурмовик Су-25

17:28

Самый сильный шторм за последние 165 лет: когда закончится магнитная буря

Реклама
17:25

Умер легендарный украинский спортивный журналист и комментатор

17:05

Лилия Ребрик впервые показала лицо младшей дочери

16:57

У Зеленского назвали главную цель российского наступления на Харьковщине

16:31

"Сюрпризов враг не принес": в ОВА раскрыли детали тяжелых боев на Харьковщине

15:59

Антипасха 2024: что нельзя делать 12 мая, чтобы не разгневать умерших

15:57

Дроны ГУР взорвали НПЗ в Волгограде: источник раскрыл детали спецоперации

15:39

"Пэтэушник молодец": путинист Емельяненко получил на орехи за высказывание об Олимпиаде

15:07

Не в сентябре 1939 года: Галимов раскрыл настоящую дату начала 2 Мировой для УкраиныВидео

15:00

Одета позорно: Канделаки снова высмеяли за отсутствие вкуса

14:56

"Не исключаю отправку военных": Макрон сделал громкое заявление о помощи Украине

14:31

Что сажать с помидорами для щедрого урожая: список хороших и опасных соседей

Реклама
14:29

Евровидение-2024 финал: где смотреть выступление Украины - онлайн-трансляция

14:02

Пророссийского участника "Евровидения" сняли с финала: что произошло

13:58

Наступление РФ на Харьковщине остановилось: в ВСУ рассказали о ходе боев

13:58

Киркоров пристыдил сына Орбакайте

13:51

С авиацией и артиллерией: РФ штурмует Харьковщину с новой тактикой – Бутусов

13:35

Зибров показал милые фото с дочкой, зятем и Ириной Билык

13:02

Самый эффективный способ борьбы: как быстро вывести медведку с огородаВидео

12:50

Самолеты РФ сбрасывают бомбы по своей территории: в разведке Британии назвали причины

12:42

Теракт в Киеве на 9 мая: СБУ задержала завербованных РФ исполнителей

12:35

Ловушка для шерсти в стиральной машине: эти хитрые трюки помогут многим хозяйкам

11:48

Штурм РФ на Харьковщине: в ВСУ назвали главную цель прорыва россиян

11:40

Скандал на Евровидении: одного из пророссийских участников хотят дисквалифицировать

11:30

Россияне возобновили наступление на Харьковщине: какие населенные пункты под угрозой - СМИ

11:01

Спутники Starlink перегружены из-за магнитной бури: Маск "разнылся" в Сети

10:55

Будут как новые: как восстановить разбитые тени, пудру или хайлайтерВидео

10:46

Не 50 тысяч: эксперт назвал численность войск РФ, наступающих на Харьковщине

10:28

Жена Брюса Уиллиса рассказала, как ей живется с тяжелобольным мужем

10:08

Убегут из дома сами: эксперт назвала лучший метод борьбы с мышамиВидео

09:54

Самый лучший способ проверить внимательность: надо отыскать число 83 среди 88

09:45

Тарифы на газ 2024: будут ли задирать цены для украинцев летом

Реклама
09:25

Гороскоп на завтра 12 мая: Ракам - невероятная возможность, Водолеям - исполнение желаемого

09:22

Испугались обороны ВСУ: одно из подразделений РФ отказалось наступать на Харьковщине

09:08

Раскрыт секрет шикарного урожая: что посадить рядом с огурцамиВидео

09:00

Наступление России на Харьковщине: чего на самом деле хочет достичь Путин

08:52

Военный эксперт пояснил, что стоит за словами Макрона об отправке войск в Украину

08:46

Будет ли наступление на Харьков?мнение

08:35

Церковный праздник 12 мая: что категорически запрещено делать на Антипасху

08:29

Уже на передовой: в США сделали важное заявление относительно военной помощи Украине

07:56

Ситуация обострится в ближайшие дни: в ISW назвали цель наступления РФ под Харьковом

06:34

РФ нужен плацдарм для наступления на Харьков: что они будут делать - прогноз

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять