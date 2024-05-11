Прекращение огня и переговоры с РФ: СМИ узнали новые детали 'плана Трампа'

Дональд Трамп может продолжить отправлять вооружение Украине и укреплять её оборону, пишут СМИ.

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Дональд Трамп / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, facebook.com/DonaldTrump

Стали известны возможные детали плана Дональда Трампа по войне в Украине, с котором он идет на новые президентские выборы.

Подробности публикует APNews, ссылаясь на данные, полученные в окружении 45-го президента США.

Отмечается, что в случае своей победы на выборах Трамп будет добиваться прекращения огня в Украине и начала переговоров.

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При этом он будет настаивать на продолжении отправки вооружений Украине и укреплении её обороны, если Киев пойдёт на переговоры, пишут авторы статьи.

Вместе с тем перспективы членства Украины в НАТО будут отложены, причем РФ могли бы быть предложены послабления санкций, не исключается в материале.

При этом Украине позволят настаивать на возврате всех территорий, однако полностью отменить санкции против Москвы смогут только после того, как она подпишет мирное соглашение, полностью приемлемое для Украины, указывается в статье.

Скандальные заявления Трампа - последние новости по теме

Ранее Трамп отличался относительно противоречивой позицией и высказываниями относительно Украины. Напомним, на политическом митинге в аэропорту Дейтона, вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал президента Украины "выдающимся продавцом" и заявил, что Владимир Зеленский лучше умеет привлекать инвестиции, чем он сам.

Также Трамп выразил недовольство НАТО, поскольку он недостаточно удовлетворяет военные потребности Украины. В соцсети Truth Social он возмутился тем, что Соединенные Штаты помогают Украине более чем на 100 миллиардов долларов больше, чем НАТО.

Кроме этого, издание The Washington Post раскрыло детали мирного плана Дональда Трампа. По версии американского политика, Киев должен отдать стране-агрессору оккупированные Крым и Донбасс.

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