'Сорвана мирная сделка с РФ': Кулеба раскрыл информацию о переговорах 2022 года

Министр иностранных дел Украины рассказал детали о встрече между украинской и российской делегациями 2022 года.

https://glavred.info/ukraine/zirvana-mirna-ugoda-z-rf-kuleba-rozkriv-informaciyu-pro-peregovori-2022-roku-10564991.html Ссылка скопирована

Кулеба рассказал о "мирном соглашении с РФ" / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, ОПУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на информацию о том, что Украина и Россия якобы почти достигли договоренности о прекращении боевых действий еще весной 2022 года.

Кулеба на своей странице в Twitter отметил, что Кремль постоянно напоминает историю, что Украина "отвергла мир" в Стамбуле, чтобы размыть фокус и переложить вину за продолжающуюся войну с себя, агрессора, на страну, на которую она напала.

"Это одна из любимых лживых историй, которые распространяет Россия и те, кто ей симпатизирует. Если внимательнее посмотреть на факты, вся эта история не держится вместе. Это абсурдно. Если бы Россия хотела мира, она бы прежде всего не нападала на Украину", - подчеркнул Кулеба.

видео дня

К тому же он напомнил, что в начале российского вторжения действительно проводились встречи между украинской и российской делегациями, но позиции сторон "были настолько разными, а требования России настолько абсурдными, что перспективы какого-то реального решения даже не просматривались".

"Те проекты документов, которые слили в СМИ, лишь отражают, что дискуссия была, но не могут считаться настоящим текстом соглашения. Каждый дипломат знает принцип, что "договоренности нет, пока не согласовано все". И совершенно точно можно говорить, что в марте-апреле 2022 года никаких договоренностей не было".

Он также отметил, что идея встречи и переговоров президентов России и Украины действительно обсуждалась, но Россия отвергла ее.

Также Кулеба категорически опроверг предположение, что Украина тогда отказалась от "мирного соглашения" с Россией якобы под влиянием тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, который во время своего визита в Киев якобы давил на Зеленского и призвал не соглашаться на уступки Кремлю.

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что в срыве потенциальной сделки виноваты не Зеленский и не Джонсон, а только правитель России Владимир Путин.

"Он разрушал мир в Украине более десятилетия - сначала оккупировав Крым, затем создавая препятствия в "минском" и "нормандском" переговорных форматах, затем начав полномасштабную агрессию и отказавшись ее прекращать... Только вместе мы можем остановить Россию и положить конец ее планам относительно других частей Европы. Чтобы достичь этого - продолжайте поддержку Украины и не покупайтесь на российскую ложь",- заявил Кулеба.

Кулеба заявил о "мирном соглашении с РФ" / скриншот: видео

Смотрите видео о том, как Кулеба опроверг слухи о мирном соглашении с РФ:

Кто такой Дмитрий Кулеба? Кулеба Дмитрий Иванович - украинский государственный деятель и дипломат, министр иностранных дел Украины с 4 марта 2020 года, член СНБО с 13 марта 2020 года. Самый молодой в истории глава внешнеполитического ведомства Украины. Дмитрий Кулеба является постоянным представителем Украины при Совете Европы, посол по особым поручениям МИД Украины, пишет Википедия.

Мирные переговоры с РФ: что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным. Отвечая на вопрос о том, не станут ли условия переговоров впоследствии хуже, чем сейчас, Зеленский ответил, что Россия в диалоге не заинтересована.

Стало известно, когда Украину могут начинать подталкивать к компромиссу. Странная стратегия Соединенных Штатов, рассчитанная на истощение агрессора за счет потери Украиной территорий и людей, считает политолог Андрей Золотарев. Штаты сейчас больше интересует противостояние республиканцев и демократов.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, при каких условиях возможны переговоры с РФ. Для того, чтобы такие переговоры состоялись, Путин должен показать, что он готов вести диалог в соответствии с международным правом и Уставом ООН и соблюдать суверенитет независимости Украины.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред