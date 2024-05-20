'Планирует захватить не только Украину': в СНБО назвали следующую цель Путина

Путина не остановят административные границы Восточных и Южных регионов Украины, которые он стремится оккупировать, считает секретарь СНБО.

https://glavred.info/ukraine/planiruet-zahvatit-ne-tolko-ukrainu-v-snbo-nazvali-sleduyushchuyu-cel-putina-10566545.html Ссылка скопирована

Путин имеет цель изменить весь мировой порядок / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отметил, что ситуация на фронте "крайне сложная, но далеко не катастрофическая", но это не меняет тот факт, что российские стратеги планируют захватить не только Украину, но и изменить весь мировой порядок.

В видеообращении к участникам Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа" Литвиненко заявил, что украинские войска продолжают тяжелые бои за маленькие села и поселки в Донецкой и Запорожских областях.

"Но гораздо хуже, что россияне направляют свои воздушные силы против объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих крупные индустриальные города Востока и Юга Украины. Путин реализует свою угрозу по созданию серой зоны", - заявил он. видео дня

Секретарь СНБО подчеркивает, что Путин имеет цель изменить весь мировой порядок.

"Место права должна занять сила, место прав человека - произвол, демократию должен заместить авторитаризм. А главное вместо свободы должно прийти рабство", - подчеркнул он.

Литвиненко также отмечает, что Путина не остановят административные границы Восточных и Южных регионов Украины, которые он стремится оккупировать, он не обратит внимание и на государственные границы членов НАТО.

"Россияне понимают только один язык - язык силы. И чтобы выстоять, Западный мир должен быть сильным и готовым эту силу применять", - добавил секретарь СНБО.

Кто такой Александр Литвиненко Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года - заместитель Секретаря СНБО. С 13 августа 2019 до 23 июля 2021 года - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.

Война в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин готовится к тому, что война России против Украины будет продолжаться еще несколько лет.

Путин неистово повышает ставки в войне, главное для Украины сейчас - продержаться лето, заявил Александр Сотник.

В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены ситуацией на фронте и продвижением россиян.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред