'Планирует захватить не только Украину': в СНБО назвали следующую цель Путина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отметил, что ситуация на фронте "крайне сложная, но далеко не катастрофическая", но это не меняет тот факт, что российские стратеги планируют захватить не только Украину, но и изменить весь мировой порядок.
В видеообращении к участникам Форума региона Балтийского моря "НАТО 2024 и Арктическая Европа" Литвиненко заявил, что украинские войска продолжают тяжелые бои за маленькие села и поселки в Донецкой и Запорожских областях.
"Но гораздо хуже, что россияне направляют свои воздушные силы против объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих крупные индустриальные города Востока и Юга Украины. Путин реализует свою угрозу по созданию серой зоны", - заявил он.видео дня
Секретарь СНБО подчеркивает, что Путин имеет цель изменить весь мировой порядок.
"Место права должна занять сила, место прав человека - произвол, демократию должен заместить авторитаризм. А главное вместо свободы должно прийти рабство", - подчеркнул он.
Литвиненко также отмечает, что Путина не остановят административные границы Восточных и Южных регионов Украины, которые он стремится оккупировать, он не обратит внимание и на государственные границы членов НАТО.
"Россияне понимают только один язык - язык силы. И чтобы выстоять, Западный мир должен быть сильным и готовым эту силу применять", - добавил секретарь СНБО.
Кто такой Александр Литвиненко
Украинский ученый, государственный деятель, генерал-майор запаса. С 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года - заместитель Секретаря СНБО. С 13 августа 2019 до 23 июля 2021 года - директор Национального института стратегических исследований. С 23 июля 2021 года назначен председателем Службы внешней разведки. С 26 марта 2024 года - Секретарь СНБО, пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин готовится к тому, что война России против Украины будет продолжаться еще несколько лет.
Путин неистово повышает ставки в войне, главное для Украины сейчас - продержаться лето, заявил Александр Сотник.
В администрации президента США Джо Байдена обеспокоены ситуацией на фронте и продвижением россиян.
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