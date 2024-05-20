Эксперт пояснил, рискнет ли Китай воевать своей армией на стороне Путина

Маловероятно, что Китай может более активно вмешиваться, то есть привлекать свои вооруженные силы в украино-российскую войну, считает Максим Розумный.

https://glavred.info/world/ekspert-poyasnil-risknet-li-kitay-voevat-svoey-armiey-na-storone-putina-10566512.html Ссылка скопирована

Рискнет ли Китай воевать своей армией на стороне Путина: Максим Розумный дал объяснение / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Китайские коммунистические власти вряд ли будут напрямую участвовать войсками в украино-российской войне на стороне Кремля. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор политических наук Максим Розумный.

"Не думаю, что Китай может более активно вмешиваться, то есть привлекать свои вооруженные силы в эту войну. Потому что ситуация складывается таким образом, что военной мощи России достаточно для противостояния Украине. После того, как мы увидели лимиты западной поддержки по оружию и лимиты украинского общества в плане мобилизации, становится понятным, что разбить Россию на поле боя в этой ситуации вряд ли удастся. Все другие варианты для Китая являются удовлетворительными, однако в этой ситуации он не будет открыто становиться на сторону агрессора, поскольку для него это плохо как в имиджевом плане, так и с других точек зрения. Поэтому прямого участия Китая в этой войне не будет, поскольку Китай уже и так серьезно вовлечен в обеспечение вооруженной мощи РФ", ‒ сказал он.

видео дня

Визит Путина в Китай - позиция КНР по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, после встречи с китайским лидером Си Цзиньпином, президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обязательство Пекина воздерживаться от продажи любого оружия Москве и передачи России любой помощи.

Оборонные заводы России производят оружие и боеприпасы с необычайной скоростью, что стало возможным благодаря поддержке со стороны Китая, который поставляет им станки, микроэлектронику и оптику. Без помощи из Китая Москве не удалось бы достичь таких результатов, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

В российско-украинской войне не должно быть победителей и проигравших. Другие страны не должны дискредитировать или нападать на обычные отношения между Китаем и Россией. Об этом заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге, комментируя телефонный разговор между лидерами Китая и США.

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред