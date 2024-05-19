Когда закончится война: майор ВСУ сделал прогноз - Украина перехватит инициативу

Майор ВСУ отметил, что война в Украине будет продолжаться еще несколько лет, однако Украина сможет постепенно перехватить инициативу до октября 2024 года.

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Когда закончится война в Украине - майон ВСУ сделал прогноз / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад", Главред

Российский диктатор Владимир Путин готовится к тому, что война России против Украины будет продолжаться еще несколько лет, об этом свидетельствуют изменения в военном руководстве РФ. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Война в Украине продлится еще несколько лет, это очевидно", - указывает он.

Гетьман также озвучил оптимистический сценарий хода боевых действий. В частности, он предусматривает отступление на определенных участках фронта, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский.

"Да и вообще, за две тысячи лет ни разу не было так, что армия, которая наступает, нигде не продвинулась. Так не бывает. Кое-где тактические успехи армия, которая осуществляет наступление, будет иметь", - указывает аналитик.

Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он сделал прогноз относительно ситуации на фронте:

Однако он отмечает, что еще определенные тактические успехи у россиян могут быть, но не более.

"Ни обвала фронта, ни большого прорыва не будет. Война перейдет в позиционные бои, а мы одновременно будем накапливать то вооружение, которое нам будут передавать западные партнеры. И тогда к сентябрю-октябрю мы сможем перехватить тактическую инициативу по крайней мере на юге", - резюмировал Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия повышает ставки в войне, и Украине важно продержаться до осени. Если это удастся, РФ потерпит поражение, заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

Глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук прокомментировал информацию о том, что российские оккупанты якобы захватили Роботино Запорожской области. Он отметил, что группа захватчиков вывесила триколор в этом населенном пункте, но впоследствии почти все они были ликвидированы, и только один захватчик выжил и был взят в плен. По его словам, это было "локальное ИПСО".

На Сумщине, где линия границы с Россией составляет 564 км, сосредоточено не более 30 тысяч российских военнослужащих. Военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что российские войска будут действовать подобно Харьковщине, создавая плацдарм для подтягивания дополнительных сил в случае необходимости.

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