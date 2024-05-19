Когда закончится война: майор ВСУ сделал прогноз - Украина перехватит инициативу

Российский диктатор Владимир Путин готовится к тому, что война России против Украины будет продолжаться еще несколько лет, об этом свидетельствуют изменения в военном руководстве РФ. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.
"Война в Украине продлится еще несколько лет, это очевидно", - указывает он.
Гетьман также озвучил оптимистический сценарий хода боевых действий. В частности, он предусматривает отступление на определенных участках фронта, о чем говорил президент Украины Владимир Зеленский.
"Да и вообще, за две тысячи лет ни разу не было так, что армия, которая наступает, нигде не продвинулась. Так не бывает. Кое-где тактические успехи армия, которая осуществляет наступление, будет иметь", - указывает аналитик.
Смотрите видео чата с Алексеем Гетьманом, в котором он сделал прогноз относительно ситуации на фронте:
Однако он отмечает, что еще определенные тактические успехи у россиян могут быть, но не более.
"Ни обвала фронта, ни большого прорыва не будет. Война перейдет в позиционные бои, а мы одновременно будем накапливать то вооружение, которое нам будут передавать западные партнеры. И тогда к сентябрю-октябрю мы сможем перехватить тактическую инициативу по крайней мере на юге", - резюмировал Гетьман.
Кто такой Алексей Гетьман?
Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.
Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.
Наступление РФ на Востоке - ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия повышает ставки в войне, и Украине важно продержаться до осени. Если это удастся, РФ потерпит поражение, заявил главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник.
Глава Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук прокомментировал информацию о том, что российские оккупанты якобы захватили Роботино Запорожской области. Он отметил, что группа захватчиков вывесила триколор в этом населенном пункте, но впоследствии почти все они были ликвидированы, и только один захватчик выжил и был взят в плен. По его словам, это было "локальное ИПСО".
На Сумщине, где линия границы с Россией составляет 564 км, сосредоточено не более 30 тысяч российских военнослужащих. Военный эксперт, майор Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что российские войска будут действовать подобно Харьковщине, создавая плацдарм для подтягивания дополнительных сил в случае необходимости.
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