Новое подразделение "будет полезно" в Украине: Париж тренирует тысячи "штыков"

Французская армия проверяет боеспособность новой экспериментальной группы FRAN.

https://glavred.info/world/novoe-podrazdelenie-budet-polezno-v-ukraine-parizh-treniruet-tysyachi-shtykov-10566203.html Ссылка скопирована

Стало известно об интенсивных тренировках французских войск / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/armee2terre

Франция тестирует новую разведывательную группу, которая "будет полезна в Украине", в рамках учений НАТО численностью 14 тысяч человек, проходящих в Эстонии.

Как говорится в репортаже RTL, целью учений является демонстрация России, что вторжение в страны Балтии — это "не лучшая идея".

Французская армия проверяет боеспособность новой группы FRAN, которая будет отвечать "за выход за пределы линии противника незамеченной, для обеспечения разведки и захвата траншей".

видео дня

Уточняется, что экспериментальное подразделение, состоящее из "ультра-малозаметных солдат", призвано обнаруживать траншеи противника и "точки входа" в эти траншеи с целью дальнейшего их захвата, который тоже входит в обязанности бойцов FRAN. Французские военные тренируются "в реальных условиях", отмечает издание, и, по признаниям самих солдат, они уже готовы "защищать своего эстонского союзника".

"Местность в Эстонии похожа на Украину и на широкие восточные равнины, поэтому для нас это очень интересно", — рассказал старший сержант Квентин.

Принимающие участие в учениях военнослужащие, могут "часами прятаться в кустах в камуфляжной одежде", пользуясь видео с беспилотника. "У нас есть обратная связь с камеры, которая работает в режиме реального времени. Мы очень хорошо видим войска на земле с высоты 200 или 300 метров", — объяснил сержант.

Ввод западных войск в Украину – главные новости по теме

Ранее сообщалось о том, что НАТО может войсками вмешаться в войну в Украине. Североатлантический альянс определил для себя две красные линии – если агрессор Россия их пересечет, возможно прямое участие блока в войне в Украине.

Комментируя заявление Макрона, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что все зависит от того, какое число войск страны Запада могут отправить в Украину. По его словам, если будет готовность отправить 50 тысяч военных, то это уже другой уровень.

Идея Макрона о западных войсках в Украине неправильная, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон. Как полагает британский дипломат, сценарий грозит опасной эскалацией.

Отправка войск союзников в Украину - история вопроса Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред