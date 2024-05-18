В бою погиб молодой пилот-истребитель Денис Василюк

Летчик совершил десятки боевых вылетов с начала полномасштабного вторжения россиян и является полным кавалером ордена "За мужество".

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Во время выполнения боевого задания погиб летчик Денис Василюк / Колаж: Главред, фото: 831 бригада тактической авиации

Во время выполнения боевого задания погиб начальник штаба - первый заместитель командира авиационной эскадрильи подполковник Денис Василюк. Об этом сообщила пресс-служба 831-й бригады тактической авиации.

"Мы потеряли не просто летчика, но и надежного боевого побратима, друга и просто замечательного и яркого человека", - говорится в сообщении.

Денис Василюк - пилот истребительной авиации Воздушных Сил ВС Украины. С начала полномасштабного вторжения он совершил десятки боевых вылетов. Также летчик был полным кавалером ордена "За мужество".

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"Денис любил свою семью, свою жизнь, свою службу, свое, наше украинское небо. Друг, ты навсегда в строю бригады тактической авиации! Соболезнования родным Дениса! Летчики не умирают, они остаются навеки в небе!", - написали боевые побратимы погибшего летчика.

Что известно о 831-й бригаде тактической авиации? 831-я бригада тактической авиации (831 БрТА, в/ч А1356) - авиасоединение Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, входит в Воздушное командование "Центр". 15 июня 2022 года бригада отмечена почетным знаком отличия "За мужество и отвагу", пишет Википедия.

Как сообщал Главред, на фронте погиб пилот Ми-8 Виталий Пляка, один из участников миссии по эвакуации военных на "Азовстали". Пляка служил в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".

Также на войне погиб 21-летний военный парамедик "Азова" Назарий Гринцевич, известный как "Гринка". Он был одним из самых молодых защитников "Азовстали", получил ранения, прошел плен и снова вернулся в армию.

Во время боевого задания 5 января погиб 23-летний летчик 114-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Владислав Залистовский, известный как "Blue Helmet". Залистовский совершил десятки боевых вылетов во время полномасштабного вторжения.

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