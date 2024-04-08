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На фронте погиб пилот легендарной миссии Ми-8 в Мариуполь

Яна Ставская
8 апреля 2024, 22:22
Весной 2022 года Пляка с побратимами доставляли защитникам "Азовстали" медикаменты и эвакуировали раненых.
На фронте погиб пилот легендарной миссии Ми-8 в Мариуполь
Пляка погиб в марте 2024 года в боях с оккупантами / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео Радио Свобода

На фронте погиб пилот Ми-8 Виталий Пляка. Военный был одним из участников уже ставшей легендарной миссии по эвакуации военных на "Азовстали".

О гибели Пляки сообщил его боевой побратим Василий Мулик. В марте оккупанты ударили по его вертолету из ПЗРК.

Служил Пляка в 16-й отдельной бригаде армейской авиации "Броды".

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"Мы познакомились с ним уже при "широкомасштабке". И он для меня пример чего-то действительно настоящего. Настоящего человека. Настоящего гражданина. Настоящего летчика. Когда (россияне) полезли к нам в 22-м, Петрович, не колеблясь, пришел в бригаду. И воевал - как и все. Неофициальная эмблема 16-й бригады "Mad Ducks Cavalry" - это, к слову, одна из татуировок Петровича", - вспоминает Мулик.

Экипаж Пляки Ми-8 весной 2022 года участвовал в рискованной спецоперации по эвакуации раненых украинских защитников на "Азовстали" в заблокированном оккупантами Мариуполе.

В разговоре с журналистами Пляка рассказывал, как перевозил защитникам Мариуполя медикаменты, "Старлинки", вывозил с территории завода раненых бойцов.

Что известно о спецоперации на Азовсталь?

Как сообщали в ГУР, к спасательной операции защитников Мариуполя на "Азовстали" было привлечено 16 вертолетов: экипажи летали по одному разу - парами и на одну из миссий сразу четыре борта. Это были Ми-8 и один раз - Ми-24. Операция длилась с 21 марта по 11 мая 2022 года.

За время проведения операции потеряли три вертолета вместе с экипажами и большинством людей на борту. Это произошло на 5-м и 7-м вылете. Еще один вертолет войска РФ поразили при попытке помочь одному из сбитых. Экипажи доставляли защитникам оружие, медикаменты и продукты, а на обратном пути забирали раненых. Эти полеты дали возможность продолжить оборону города и "Азовстали".

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российская оккупационная армия продвинулась еще на 2-3 километра к западу от Авдеевки . Наиболее значимое прохождение военных РФ зафиксировано в Первомайске.

По мнению ветерана Алексея Гетьмана, наступление противника украинским военным поможет остановить военная помощь от партнеров, мобилизация и строительство фортификаций.

Наиболее жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, сообщал ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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