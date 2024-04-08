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Подача света в экстремальных условиях: энергетики сделали заявление о Харькове

Андрей Ганчук
8 апреля 2024, 20:41
Обстрелы российских оккупантов Харькова и области приводят к тому, что энергетикам приходится отключать некоторые линии, чтобы провести ремонтные работы.
Харьков, свет
Электросеть Харьковской области работает в экстремальных условиях, свет приходится выключать не по графикам - Харьковоблэнерго / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Pixabay

Электросеть Харькова и Харьковской области вынуждена работать в экстремальных условиях. Постоянные обстрелы со стороны оккупационных войск агрессора России приводят к новым повреждением сети, поэтому энергетикам приходится отключать некоторые линии, чтобы проводить ремонтные работы.

Как сообщили в Харьковоблэнерго, ситуация в энергетике региона вынуждает отключать потребителей Харькова и области от электроэнергии дольше, чем предусмотрено плановыми графиками.

"О соблюдении графиков отключения электроэнергии. К сожалению, повреждения электрических сетей в результате боевых действий и дополнительные ограничения на поставку электроэнергии в Харьковский регион, применяемые НЭК "Укрэнерго", заставляют отключать потребителей Харькова и области в объемах, превышающих почасовые графики", - объяснили энергетики.

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Кроме того, они объяснили, почему на одной улице может быть свет, а на другой электроэнергии нет.

"Если у вас нет света, а у вашего соседа есть, это значит, что вы с соседом подключены к разным линиям, и сейчас нет возможности обеспечить одновременную подачу электроэнергии в ваши дома. Также принцип работы электрооборудования – это бесперебойный режим. Он не рассчитан на очень частые отключения-включения и может просто не выдерживать. Как результат – еще более масштабные аварии и более длительные обесточения. Поэтому, к сожалению, есть случаи, когда в одном и том же районе часть абонентов отключается на более длительное время", - подчеркнули в компании Харьковоблэнерго.

Ситуация со светом в Харькове и области – главные новости:

Войска РФ 22 марта нанесли более 15 воздушных ударов по Харькову, в результате чего были выведены из строя подстанции города и ТЭЦ. Город временно остался без света.

По причине серьезных разрушений энергетической инфраструктуры в Харькове ввели почасовые отключения света. Они действовали в среднем 4-5 часов. Российские обстрелы продолжились, в результате чего 5 апреля появились новые графики. Свет в городе и частично области отключают более чем на 10 часов за сутки.

В Харьковоблэнерго призвали харьковчан снизить потребление электроэнергии: в частности, жителей Харькова просят не включать сразу после того, как дадут свет, все электроприборы в розетку. Важно не допустить перегрузки системы, которая может привести к отключению электроснабжения.

Повторное наступление РФ на Харьков - прогнозы

Россия пытается уничтожить Харьков своими бомбами, дронами та ракетами. Враг уже собирает силы для наступления на город. Об этом заявил ветеран АТО Евгений Дикий. При этом он считает, что у врага сейчас нет сил, чтобы осуществить это наступление на Харьков.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко также считает, что у россиян нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь.

По словам майора Нацгвардии Алексея Гетьмана, российские оккупанты планируют взять Харьков в осаду, избегая прямого удара "в лоб".

Россия намерена захватить Харьков, а ее войска могут приблизиться к Киеву летом. Однако, Вооруженные Силы Украины и Генштаб делают все возможное, чтобы этого избежать. Такое мнение высказал бывший командующий Сухопутных войск США, генерал Бен Ходжес.

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