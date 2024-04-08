Сильный напор россиян в мае-июне: Гетьман раскрыл, что поможет удержать фронт

Гетьман считает, что если бы в Украине было нормально с мобилизацией и фортификациями, то тогда бы мы могли бы более уверенно высказывать претензии партнерам.

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Ситуация на фронте обостряется / коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 31 отдельная механизированная бригада

Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ, считает, что наступление противника украинским военным поможет остановить военная помощь от партнеров, мобилизация и строительство фортификаций.

"Для того, чтобы выдержать натиск россиян, который должен состояться скорее всего в мае-июне, нам надо три составляющие. Первая - то, что зависит от наших партнеров, а именно оружие, патроны, снаряды. Вторая - мобилизация в Украине, которая зависит от нас. И третья составляющая также зависит от нас - строительство фортификационных сооружений, которые смогли бы выдержать наступление врага. Относительно первой составляющей, мы упрекаем наших партнеров, и правильно делаем. А две другие составляющие мы должны выполнять сами, однако пока это не очень умело делаем", - отметил Гетьман в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, если бы мы выполнили то, что от нас зависит, то есть у нас все было нормально с мобилизацией и фортификациями, то тогда бы мы могли бы более уверенно высказывать претензии нашим партнерам по снарядам и оружию.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский раскрыл критическую ситуацию на фронте. На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка остается напряженной. Наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного.

В ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на фронте. Защитникам Украины удалось отбить все штурмы оккупантов. Поскольку новая тактика захватчиков оказалась неудачной, им пришлось вернуться к предыдущей.

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