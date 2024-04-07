"Методика тараканов": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на фронте

Российские оккупанты попытались изменить тактику наступления в районе Крынков на Херсонщине, пытаясь таким образом вытеснить защитников Украины с занимаемых плацдармов.
Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. По ее словам, захватчики пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной, поэтому они в прошлые дни могли осуществлять до 16 штурмов в день.
"Враг испытывал новую тактику. На днях в сводках Генштаба вы могли видеть, что фигурировали весомые цифры штурмов - до 16 доходило. Они пытались подобрать тактику, которая будет для них результативной", - отметила Гуменюк.видео дня
Она рассказала, что оккупанты создавали большое количество малых штурмовых групп. Этими штурмовыми группами по "методике тараканов" враг пытался атаковать плацдармы ВСУ с разных сторон.
"Были отбиты все штурмы. Сейчас оккупанты снова перешли к более постоянной и привычной тактике - шесть штурмов за минувшие сутки, которые тоже не имели успеха", - сказала Гуменюк.
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
Война в Украине
Ранее сообщалось, что РФ постоянно использует химическое оружие против ВСУ. Оккупанты систематически устраивают незаконные химические газовые атаки против военнослужащих ВСУ, сообщает британское издание The Telegraph.
В ISW оценили ситуацию по обеспечению ВСУ снарядами. Аналитики отмечают, что ситуация для украинских военных на востоке остается сложной из-за недостатка западных боеприпасов и военной техники.
Напомним, российские самолеты нанесли удар по своей пехоте. Офицер ВСУ Калашников высказал предположение, что атака российской авиации на отступающую пехоту вблизи Часового Яра могла быть преднамеренной.
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