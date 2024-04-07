Как Украине не допустить заморозки войны: в стране-союзнике назвали план для ВСУ

Украине нужно совершить большой технологический прорыв, иначе появятся риски реализации сценария замороженной войны с агрессором Россией. Прорывом может стать применение радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и самолетами. Об этом заявил подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви.
В интервью Liga.net он рассказал о том, что ВСУ должны сделать ставку на РЭБ, БПЛА и боевые самолеты.
"Думаю, таким прорывом может стать радиоэлектронная борьба в сочетании с беспилотниками и самолетами", - считает Паасикиви.видео дня
Как полагает шведский подполковник, если Силам обороны Украины не удастся перейти от позиционных к маневренным боям, "тогда мы рискуем получить длительную войну, подобную той, которая продолжалась между 2014 и 2022 годами", однако уже с новой линией фронта.
"Главное сейчас – поддержка Запада. И мы должны хорошо понимать свои выгоды. Если мы не поддерживаем Украину, мы вредим себе", - подчеркнул Йоаким Паасикиви.
Угроза заморозки войны в Украине – главные новости:
Руководитель фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених ранее сказал, что не отказывается от своих слов о якобы необходимости заморозки войны РФ против Украины. Немецкое правительство не поддерживает заморозку войны, сказал спикер Штеффен Гебештрайт. Берлин на стороне Киева в отражении российской агрессии.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Заморозка войны в Украине привела бы к масштабному конфликту, и уже в Европе, сказал посол Киева в Берлине Алексей Макеев. Украина не оставит миллионы своих граждан, против которых РФ может совершать преступления на оккупированных территориях.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал призывы из ФРГ заморозить войну. Он акцентировал внимание на том, что Россия стремится уничтожить Украину и не намерена отступать.
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