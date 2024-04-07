Как Украине не допустить заморозки войны: в стране-союзнике назвали план для ВСУ

Армии Украины следует совершить "большой технологический прорыв", чтобы война не завершилась сценарием, которые не выгоден Киеву, сказал Йоаким Паасикиви.

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Радиоэлектронная борьба, самолеты и БПЛА могут привести Украину к прорыву на фронте - подполковник Швеции / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 22-я ОМБр

Украине нужно совершить большой технологический прорыв, иначе появятся риски реализации сценария замороженной войны с агрессором Россией. Прорывом может стать применение радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и самолетами. Об этом заявил подполковник армии Швеции Йоаким Паасикиви.

В интервью Liga.net он рассказал о том, что ВСУ должны сделать ставку на РЭБ, БПЛА и боевые самолеты.

"Думаю, таким прорывом может стать радиоэлектронная борьба в сочетании с беспилотниками и самолетами", - считает Паасикиви. видео дня

Как полагает шведский подполковник, если Силам обороны Украины не удастся перейти от позиционных к маневренным боям, "тогда мы рискуем получить длительную войну, подобную той, которая продолжалась между 2014 и 2022 годами", однако уже с новой линией фронта.

"Главное сейчас – поддержка Запада. И мы должны хорошо понимать свои выгоды. Если мы не поддерживаем Украину, мы вредим себе", - подчеркнул Йоаким Паасикиви.

Угроза заморозки войны в Украине – главные новости:

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал призывы из ФРГ заморозить войну. Он акцентировал внимание на том, что Россия стремится уничтожить Украину и не намерена отступать.

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