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"Встать на колени перед РФ?": в ОП разнесли призывы насчет "заморозки войны"

Алексей Тесля
30 марта 2024, 17:28
Россия хочет уничтожить Украину как государство, подчеркнул Михаил Подоляк.
Подоляк
Михаил Подоляк ответил Рольфу Мютцениху / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Pexels, Facebook М.Подоляка

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал недавний призыв лидера фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха "заморозить" войну в Украине.

"С кем он будет говорить о заморозке? У России есть чёткие цели в этой войне, и они не готовы заморозить войну сейчас. То есть он хочет сказать, что Россия — пусть она ещё не достигла своей цели уничтожить Украину как государство — будет вести переговоры о заморозке? Почему они должны это делать?", - заявил он в интервью заместителю главного редактора немецкого издания Bild Паулю Ронцхаймеру.

Собеседник уточнил, что война в Украине касается не только территории, но и вопроса о доминировании. И Россия не собирается отступать.

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"Не было понято, что Россия сейчас не может выйти из войны. Готовы ли вы встать на колени перед Россией? Готова ли Европа признать правила России? Другой вариант — Россия проиграет. В этой войне речь идёт не о территории, а о доминировании", - сказал он.

Представитель ОП также призвал к поддержанию справедливости и отказу от страха победы, особенно со стороны Германии.

"Либо Россия будет править Европой, либо Россия проиграет и в Европе восторжествует право, по которому мы хотим жить. Проблема войны в Украине в том, что некоторые страны, которые нам очень помогают, боятся выиграть войну, но им не следует бояться победы. Германии не следует бояться победы в этой войне. Эта война за справедливость", - добавил Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Призывы к "заморозке" войны

Ранее в Германии высказались за заморозку войны в Украине. Спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт отреагировал на заявление в бундестаге главы фракции социал-демократов относительно возможной заморозки конфликта в Украине, подчеркнув, что правительство никогда не поддержит эту идею.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский открыто рассказал о "давлении" относительно замораживания войны. Он прокомментировал заявления об угрозе замораживания войны со стороны России и какие настроения царят у западных партнеров.

Валентин Бадрак оценил угрозу замораживания войны. Угроза замораживания войны в Украине существует и является очень большой. Замораживание войны выльется в более кровавую и масштабную войну, подчеркнул военный эксперт.

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