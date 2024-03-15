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В Британии обсуждают возможную отставку Сунака: в Bloomberg раскрыли детали

Юлия Закрепа
15 марта 2024, 15:46обновлено 15 марта, 17:01
Если появится кандидат, который сможет занять должность без большого конкурса, Сунака, скорее всего, отстранят.
В Британии обсуждают возможную отставку Сунака: в Bloomberg раскрыли детали
В Британии обсуждают возможную замену Сунака / коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Некоторые министры Великобритании ведут частные дискуссии замены премьера страны Риши Сунака до парламентских выборов.

По словам источников издания Bloomberg, в последние дни министры проводили закрытые дискуссии, изучая возможность того, что правящая Консервативная партия может быть вынуждена заменить Сунака перед выборами.

Собеседники объяснили изданию, что вопрос заключается в том, поможет ли временный лидер сдержать всплеск популярности оппозиционной Лейбористской партии.

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В материале говорится, что катализатором переговоров стал ряд политических скандалов, которые продемонстрировали якобы неспособность Сунака принимать быстрые политические решения, в частности, речь идет об обещаниях по сокращению налогов и споре вокруг расистских высказываний, сделанных, как утверждают, одним из крупнейших доноров партии.

Источники указывают, что министры, участвующие в переговорах, остаются сторонниками Сунака и не хотят смены главы правительства.

Ни один из конкурентов, похоже, не имеет достаточной поддержки, чтобы бросить ему вызов, и поэтому премьер сможет продержаться до выборов, сообщает Bloomberg.

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если появится кандидат, который сможет занять должность без большого конкурса, Сунака, скорее всего, отстранят, рассказали два высокопоставленных министра.

Сейчас консерваторы ожидают местных выборов, которые состоятся 2 мая. По словам одного из министров, в случае неудачных результатов премьеру будет трудно объяснить однопартийцам, почему он должен повести консерваторов на парламентские выборы.

Ранее Сунак исключил проведение парламентских выборов 2 мая, заявив, что вместо этого они состоятся позже в этом году.

По информации Bloomberg, помощники Сунака, скорее всего, рассматривают возможность проведения выборов осенью, однако некоторые законодатели от Консервативной партии предполагают, что это может быть июль.

На местных выборах, как ожидается, Консервативная партия может продемонстрировать плохие результаты.

Кто такой Риши Сунак?

Риши Сунак - британский политик, председатель Консервативной партии с 24 октября 2022 года, премьер-министр Великобритании с 25 октября 2022 года. Он стал первым цветным премьер-министром в Соединенном Королевстве, а также самым молодым с 1812 года.

12 января 2024 года Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Перед визитом было анансовано, что Великобритания предоставит Украине военную помощь в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025. Также, во время визита глава правительства Великобритании и президент Украины Владимир Зеленский подписали историческое соглашение по безопасности, пишет Википедия.

Напомним, что Риши Сунак назвал слабое место РФ и намекнул на сроки победы Киева. В своем выступлении в Верховной Раде он провел параллели между борьбой Британии во Второй мировой войне и современной борьбой Украины.

Дипломат объяснил суть документа по безопасности, который подписали Зеленский и Сунак. Богдан Яременко отметил, что украино-британский документ регулирует сферу безопасности. Это большой набор мероприятий, начиная от военной помощи, обмена информацией и заканчивая согласием вступить в войну на стороне определенной страны.

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