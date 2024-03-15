Данилов разнес Путина: Украина будет бить на тысячи км, война придет в Россию

Российские оккупационные войска должны убраться с территории Украины, сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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Путину спокойной жизни не будет, пока войска РФ в Украине - Данилов / Коллаж: Главред, фото: Скриншот YouTube

Глава Кремля Владимир Путин ошибался, когда думал, что война не придет в Россию. Дальнобойные средства поражения Украины будут доставать на тысячи километров. Спокойной жизни Путину не будет до тех пор, пока он не уйдет с украинской территории. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В эфире ток-шоу Украинской правды он прокомментировал операции РДК и Легиона свобода России о том, что война перенесется в Россию, хочет этого Путин или нет.

"Это ситуация довольно проста. Можно классически ответить – люди имеют право пойти и проголосовать на своих выборах, что они и делают. Я хочу сказать, что если Путин считал, что война не придет на территории России, он глубоко ошибается. Она придет, и придет довольно далеко, и если на сегодняшний день они уже начинают страдать на расстоянии 800-900 километров, то, поверьте, в ближайшее время это уже будет тысячи километров, - отметил Данилов. видео дня

По его словам, Украина будет внимательно следить за тем, как в мире будут признавать "выборы" Путина.

"Будут сложные два-три месяца, потому что РФ закончит сейчас так называемый избирательный процесс... Страны, конечно, будут признавать выборы в России, что является абсолютным позором в современном мире. Мы очень внимательно будем наблюдать, какие страны будут признавать выборы, какие страны будут приветствовать Путина с победой на этой вроде бы (выборной) гонке. И это будет довольно интересная ситуация", - подчеркнул Алексей Данилов.

Операция добровольцев в Белгородской и Курской областях Русский добровольческий корпус, Легион свобода России и Сибирский батальон 12 марта зашли в Белгородскую и Курскую область РФ. Там начались бои. Рейд стал особенным: добровольцы впервые использовали танки и заехали на них в Курскую область. Ополченцы Легиона свобода заявляли о контроле над населенным пунктом Теткино Курской области. Операция ополченцев в России продолжается.

Рейд добровольцев в Белгородскую и Курскую области

Российские ополченцы Легиона свобода России, Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона с 12 марта ведут бои с российскими оккупантами в Белгородской и Курской областях. На днях они заявляли, что зацепились за Теткино на Курщине. Боевые действия.

13 марта добровольцы заявили, что будут наносить удары по военным объектам РФ в Курске и Белгороде. Они призвали местные власти провести эвакуацию местных жителей.

На следующий день в Белгороде прогремел взрывы после заявления добровольцев РФ об ударах. Ополченцы заранее предупредили о своих действиях.

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