Дипломат объяснил суть документа о безопасности, который подписали Зеленский и Сунак

Никто и не надеялся подписать с Британией соглашение о том, что она предоставит Украине гарантию вступить в войну, сказал Богдан Яременко.

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Богдан Яременко объяснил суть документа, который подписали Зеленский и Сунак / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ ​

В январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали историческое соглашение по безопасности. Народный депутат Украины, дипломат Богдан Яременко объяснил, в чем суть документа и чем он отличается от Будапештского меморандума.

По его словам, украино-британский документ регулирует сферу безопасности. При этом Яременко обратил внимание, что в мировой практике нет устоявшегося определения, что такое "гарантии безопасности". В каждом случае это большой набор мер, начиная от военной помощи, обмена информацией и заканчивая согласием вступить в войну на стороне определенной страны.

"Президент и представители ОПУ не говорили о том, что в соглашении есть согласие на вступление в войну на стороне Украины. Но все обязательства Британии, которые записаны в этом соглашении, являются безопасностными. Поэтому не стоит использовать терминологический аппарат для того, чтобы создать проблему там, где ее нет", - сказал Яременко во время чата на Главреде.

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Дипломат добавил, что никто и не надеялся подписать с Британией соглашение о том, что она предоставит нам гарантию вступить в войну. В этом соглашении прямо говорится, что сегодня Британия и Украина соглашаются, что лучшим способом гарантировать Украине безопасность является ее членство в НАТО.

"Великобритания никогда не рассматривала возможность предоставить гарантии вступления в войну против России, понимая, что ее ресурсов недостаточно для ведения победоносной войны против Российской Федерации. Все понимают, что коллективная безопасность – это лучший ответ на вопрос. В соглашении среди прочего указано, что мы будем работать и в направлении обретения членства Украины в НАТО, а, следовательно, и получения, согласно ст. 5 Устава НАТО, заверений (или гарантий) в том, что нападение на Украину приведет к немедленному коллективному ответу со стороны всех членов НАТО", - отметил Яременко.

Что касается Будапештского меморандума, то этот документ также не содержал никаких заверений в том, что кто-то будет за нас воевать.

"Там говорится о том, что Украина отказалась от ядерного оружия, а за это страны, которые подписали меморандум, гарантируют, что не будут применять против нас силу. Россияне считают, что речь идет только о ядерной силе, другие считают, что о любой силе и угрозе силой. То есть если против Украины будет применена сила или угроза силой, страны гарантируют, что они проведут консультации в ООН. Собственно, ничего большего в Будапештском меморандуме нет. По сути, он выполнен, потому что никто, кроме России, не возражал против консультаций в ООН, они состоялись, но ничего не дали. Тем не менее, это тоже определенные гарантии безопасности", - объяснил Яременко.

Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) — украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

Как сообщал Главред, в феврале в Украину приедет президент Франции Эммануэль Макрон. Франция также работает над завершением двустороннего соглашения о гарантиях безопасности с Украиной, чтобы помочь укрепить ее финансы и оборону от России с целью удержать Москву от будущей агрессии.

Напомним, ранее Госдепартамент США сделал заявление об обеспечении гарантий безопасности Украине. В администрации Байдена активно работают над заключением двусторонних соглашений, которые гарантируют эту поддержку независимо от изменений в политическом руководстве.

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