Удары Украины по НПЗ оккупантов: Россия просит Казахстан помочь

На фоне ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам России Москва обратилась к Казахстану, попросив поставлять РФ 100 тысяч т бензина в случае его дефицита.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Москва попросила Казахстан создать аварийный резерв в размере 100 тысяч т бензина, готового к поставке в Россию.
Сделка по использованию топливных запасов для РФ уже согласована. Официально Астана существование такого соглашения отрицает.
В настоящее время у России в Казахстане 307,7 тысячи т АИ-92, 58 тысяч т - АИ-95. Запасы дизельного топлива составили 435 300 тонн дизтоплива и 101 тысячу т авиатоплива.
В материале говорится, что помочь с бензином согласилась и Беларусь.
Удары по России
Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".
"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.
Удары по НПЗ России - последствия для страны-агрессора
Согласно информации Reuters, по состоянию на конец марта атаки дронов ВСУ вывели из строя около 14% российских мощностей по первичной нефтепереработке. Пока российские власти заявляют, что ситуация на внутреннем топливном рынке стабильна и запасы достаточно велики.
Но сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов вынудили страну-агрессора импортировать топливо. Москва ввела запрет на экспорт бензина сроком на шесть месяцев с 1 марта, чтобы предотвратить острую нехватку топлива, хотя он не распространяется на Евразийский экономический союз, а также на некоторые страны, такие как Монголия, с которыми у РФ заключены контакты.
Однако трейдеры прогнозируют расширение запрета, если ситуация в России ухудшится.
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