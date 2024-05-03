Защищал раненого побратима: на фронте погиб известный украинский актер

Защищая раненого побратима, в боях с войсками армии-агрессора РФ погиб известный украинский артист Евгений Шумиловв.

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На фронте погиб известный украинский артист Евгений Шумиловв. / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Украинский актер театра и кино Евгений Шумилов погиб в составе ВСУ на фронте 30 апреля, защищая раненого побратима. О трагедии сообщил друг погибшего Иван Марченко на своей Facebook-странице.

Он говорит, что Шумилов мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины два года назад и всегда верно служил и защищал страну, был жизнерадостным, позитивным, бодрым и настоящим.

"Таким ты останешься в моем сердце навсегда друг!", – говорится в сообщении. По словам Марченко, у Шумилова остались мать и отчим с инвалидностью.

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На трагическую новость отреагировал и известный украинский режиссер Антонио Лукич ("Мои мысли тихие", "Люксембург-Люксембург"), работавший с Шумиловым на съемочной площадке рекламного ролика компании Новая почта.

"Погиб Евгений Шумилов. Актер и воин. Имел честь поработать с ним на съемочной площадке, где он так пронзительно, и с такой надеждой смотрел в будущее. Спасибо тебе, Женя, светлая память", – написал он.

Напомним, что популярный украинский актер впервые признался, что уже 2 года служит в ВСУ. Алексей Тритенко сообщил всем недоброжелателям, что заслужил носить форму украинской армии. Он защищает нашу страну от оккупанта в составе ВСУ.

Украинский певец Виталий Козловский ошеломил фанатов фото со своей службы в ВСУ. Он показал своим фанатам в соцсетях редкие кадры со своей службы в течение полугода. Также показал, как жил в полевых условиях вместе с побратимами.

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